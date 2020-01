Rosso di Rabbia, Anastasio a Sanremo 2020: il significato del testo, la sua biografia, il duetto e cosa serve sapere su di lui.

I cantanti in gara al Festival di Sanremo 2020 sono tantissimi. I 24 big in gara, tra cui Anastasio, si daranno battaglia per ottenere la vittoria a questa settantesima edizione della kermessa, ma sarà dura. Il carrozzone sanremese, lo sappiamo, porta con sé moltissime fatiche per gli artisti: interviste, orari pazzeschi, tensione… il tutto per presentare al pubblico e alla giuria, il proprio brano. Quest’anno Anastasio a Sanremo 2020 porta la canzone Rosso di Rabbia che supponiamo essere un rap scatenato e ricco di significato come è solito fare lui. Senza correre però, per chi non lo conoscesse, ecco chi è Anastasio.

Chi è Anastasio e la vittoria a X Factor 2018

Marco Anastasio, ha partecipato a X Factor 2018 nella squadra under uomini condotta da Mara Maionchi. Da subito è stato chiaro che la penna del ragazzo e il suo modo di porsi potevano renderlo un grandissimo successo. E così è stato. Anastasio ha vinto X Factor e nel corso della sua permanenza nel reality ha rimesso mano a brani storici come The Wall dei Pink Floyd o Generale di Francesco De Gregori, fondendo la melodia originale con alcuni beat e parole scritte proprio da lui. Il risultato è stato talmente spettacolare che gli è valsa la vittoria.

La partecipazione come ospite a Sanremo 2019

Dopo il trionfo a X Factor 2018, Anastasio è salito l’anno scorso sul palco del Festival di Sanremo 2019 come ospite. Ancora prima di partecipare come concorrente infatti è stato chiamato da claudio Bisio per un duetto con lui sul palco del Teatro Ariston sul delicato tema, genitori e figli. Ricordiamo come un momento toccante, molto intenso e soprattutto ben riuscito.

Rosso di Rabbia, il significato del testo

Oggi Anastasio torna a Sanremo 2020 come concorrente con la canzone Rosso di Rabbia. Intervistato da Il Mattino, Anastasio spiega che il significato del testo va a raccontare la storia di un ragazzo di 20 anni che si sente come una bomba ad orologeria. La bomba di cui parla è però lui stesso che sul palco del Teatro Ariston vuole letteralmente spettinare il pubblico con il suo flow travolgente. Nella serata delle cover invece Anastasio proporrà il brano Spalle al Muro di Renato Zero e porterà sul palco la Pfm. Sempre intervistato da Il Mattino, Anastasio ha detto che quando ha scoperto della serata delle cover è rimasto un po’ perplesso visto che ne aveva già affrontate molte a X Factor, ma alla fine ha trovato il brano più adatto a lui ed ora non vede l’ora di farlo sentire a tutti.

Appena uscito da X Factor 2018 come vincitore su Anastasio era però crollata la polemica. Alcuni giornalisti avevano beccato dei sui like sui social dati ad esponenti di partiti politici piuttosto estremi ed era stato tacciato di simpatizzare con Casa Pound. Anastasio si era rapidamente difeso: lui i like li ha messi a post di destra e post di sinistra, ma non è simpatia, è solo un segno del tipo “sono qui, ho letto”.