Rosa Perrotta con un vestito da capogiro fa impazzire Instagram: cortissimo e di pizzo, i fan sono in delirio.

Rosa Perrotta, è stata una tronista a Uomini e Donne è proprio lì ha trovato l’amore della sua vita, Pietro Tartaglione col quale ha anche avuto un figlio il piccolo Dodo, o come lo chiamano loro amichevolmente in intimità Nespolino. Quella di Rosa e Pietro è una coppia che sembra molto affiatata, molto felice e la nascita di Dodo non ha fatto che accrescere il loro amore. Sicuramente saranno stati dei momenti difficili come succede ad ogni coppia, ma la speranza è che continuino a superarli come hanno sempre fatto.

Il fisico perfetto dopo la gravidanza

Questa volta, però non parliamo delle storie pubblicate su Instagram relative a Dodo. Ma di una foto relativa proprio a Rosa che si è ripresa perfettamente dopo la gravidanza e oggi mostra il suo fisico, praticamente perfetto indossando diversi abbigliamenti. Rosa ha sempre suggerito a tutte le ragazze e donne che la seguono sui social di accettare il proprio corpo perché è bello così come è e di non farsi troppe paranoie e pensieri se appunto magari dopo la gravidanza si sono presi dei chili di troppo. Lei stessa ha avuto questo problema e ha ammesso di indossare dei pantaloni, diciamo un pochino più contenitivi, proprio per la pancia che doveva riprendere la struttura originaria dopo il parto. Ma ciò che conta è che oggi il suo fisico è nuovamente perfetto e lo mostra con grande orgoglio.

L’abito di pizzo di Rosa che infiamma Instagram

Una delle ultime storie pubblicate su Instagram dalla Perrotta infatti la ritrae con indosso un abito meraviglioso, molto corto, che mostra tutte le sue gambe e con una scollatura importante ma smorzata da un top. L’abito ha poi una trama che sembra quasi di pizzo trasparente lungo tutto il vestito, ma molto probabilmente sotto c’è una fodera color carne, perché difficilmente abbiamo visto Rosa indossare abiti volgari.

Ma questo modello, va detto, ha sicuramente attirato l’attenzione dei fan per la sua estrema bellezza e la sensualità che da sempre la contraddistingue!