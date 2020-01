Chi vincerà il Grande Fratello Vip 2020? I nomi dei possibili trionfatori di questa edizione.

Prosegue con un discreto successo il Grande Fratello VIP 2020 condotto da Alfonso Signorini e, ora che abbiamo conosciuto meglio i concorrenti e viste le prime eliminazioni, possiamo iniziare a fare delle ipotesi su chi sarà il vincitore. Ovviamente si tratta solo di ipotesi e non abbiamo certezze perché la strada da qui alla Finale è ancora lunga, ma un’idea ce la siamo fatta.

Chi vincerà il Grande Fratello VIP? Patrick o Pago

Seguendo attivamente i social e i commenti del pubblico a casa sono due i personaggi più amati del Grande Fratello VIP, Patrick e Pago. Patrick Ray Pugliese è un ex concorrente del Grande Fratello 4. Lo ricorderete per tanti motivi, dalla simpatia, all’amore per Katia (all’epoca già legata ad Ascanio) e soprattutto per quella famigerata serata in suite in cui i due avevano alzato così tanto il gomito che Patrick era finito per vomitare in diretta ridendo. La scena è stata ripresa da Mai Dire Grande Fratello ed è diventata virale. Dopo 16 anni da quella prima esperienza di cose ne sono cambiate. Oggi Patrick è padre e dopo la relazione con Martina Pasciutti, ora pare essere legato ad un’altra donna, Sara. I social lo osannano e sostengono che in casa lo stiano un po’ ghettizzando proprio perché sanno che è molto forte. Sarà lui a vincere il Grande Fratello VIP?

Perché Pago potrebbe vincere il Grande Fratello VIP

Altro personaggio super amato dal pubblico a casa e che potrebbe arrivare alla vittoria è Pacifico Settembre, in arte Pago. Abbiamo imparato a conoscerlo a Temptation Island VIP quando entrò con la sua fidanzata dell’epoca Serena Enardu. I due sono usciti separati dopo che la donna si era presa una netta sbandata per uno dei tentatori. Pago ha sofferto tantissimo e il pubblico a casa lo ha letteralmente preso sotto la sua ala considerandolo sincero, onesto e un uomo da sposare. Ora che è nella casa del Grande Fratello VIP l’onda di consensi continua a crescere e questo ci fa pensare che potrebbe essere uno dei vincitori.

Come abbiamo già anticipato si tratta solo di supposizioni perché al GF tutto può succedere, anche un’eliminazione a sorpresa. A oggi però possiamo dire che i sentimenti del pubblico a casa sono chiari. Pago e Patrick sono i preferiti.