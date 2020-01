Amici 19, nuovo ingresso nella scuola: scoppia la polemica sul web

Nel daytime di Amici 19 di ieri sono state mostrate le immagini del nuovo ingresso all’interno della scuola: la polemica web sorta subito dopo.

Continuano le avventure della scuola di Amici 19. Dopo la puntata di sabato scorso e l’assegnazione della prima maglia del serale, i ragazzi continuano le loro lezioni nelle loro rispettive materie, in previsione della puntata speciale del weekend e, soprattutto, in previsione della fase finale del programma. Eppure, nonostante manchi davvero poco al serale e le maglie da assegnare siano rimaste soltanto nove, nella puntata dal daytime di ieri, abbiamo assistito ad un nuovo ingresso. Lui è Matteo, un nuovo ballerino voluto fortemente dalla maestra Veronica Peparini. Tuttavia, appena appresa la notizia del nuovo ingresso, sul web è scoppiata una vera e propria polemica. Sapete perché? Ecco tutti i dettagli.

Amici 19, scoppia la polemica sul web per il nuovo ingresso nella scuola

Dopo la clamorosa eliminazione di Skioffi e Ayoub nella puntata speciale di sabato scorso ed, infine, l’ingresso di un nuovo ballerino in danza classica, la scuola di Amici 19 si prepara per un ulteriori danzatore. Come dicevamo precedentemente, lui è Matteo. Ed è stato fortemente voluto da Veronica Peparini. Dai video mandati in onda, si è potuto chiaramente apprezzare la bravura e professionalità del giovane talento, eppure sul web è scoppia una vera e proprio polemica. Stando ad alcuni commenti apparsi a corredo del post su Instagram, diversi fan del programma non hanno affatto apprezzato il nuovo ingresso. Non c’entra assolutamente Matteo, sia chiaro. Anzi, alcuni telespettatori hanno soltanto lamentato che, a poche settimane dal serale, stiano facendo entrare nuovi alunni. Ecco tutti i dettagli:

Da come si può chiaramente leggere dai commenti riportati in alto, alcuni telespettatori non hanno assolutamente non apprezzato il talento del giovane Matteo, bensì la decisione di farlo entrare adesso a poche settimane dal serale. Difendendo, quindi, i ballerini che, da novembre, hanno iniziato già percorso. Voi, invece, da che parte state?

I posti al serale ne sono soltanto 9

Come ogni anno, è già iniziata la corsa al serale. Proprio nella puntata di sabato scorso, sono iniziati i primi esami per l’accesso diretto alla fase finale del programma. Ogni alunno, cantante e ballerino che sia, deve presentarsi dinanzi a tre giurati. Soltanto se ciascuno di loro dirà ‘si’, potranno affrontare l’altro giudice. E, di conseguenza, accedere al tanto desiderato traguardo finale. La prima, al momento, è Nyv. A chi toccherà, adesso, provare questa emozione? Staremo a vedere!