Piero Pelù: età, moglie, figli, altezza e peso del big in gara a Sanremo 2020

Conosci proprio tutto di Piero Pelù? Ecco la sua età, chi è la moglie, quanti figli ha, l’altezza e il peso del big in gara al Festival di Sanremo 2020

Pietro Pelù, in arte Piero Pelù, è uno degli artisti rock più amati e stimati in Italia. Insieme a Federico Renzulli, detto “Ghigo”, e Gianni Maroccolo ha fondato uno dei gruppi rock più famosi nel nostro paese, i Litfiba. Pelù dagli anni ottanta ad oggi ha pubblicato ben sedici album: undici in collaborazione con il suo gruppo, altri cinque da solista. L’ultimo album pubblicato è “Eutòpia” insieme ai Litfiba. Di recente, però, ha pubblicato anche un singolo, “Picnic all’inferno“, in collaborazione con l’attivista Greta Thunberg. Il rocker sarà uno dei big in gara al Festival di Sanremo 2020 con il brano “Gigante“, scritto da egli stesso insieme a Luca Paolo Chiaravalli. Per Pelù, nonostante i quarant’anni circa di carriera, si tratta dell’esordio sul palco dell’Ariston. Tale esordio avviene da solista e non con il suo gruppo storico.

Piero Pelù: tutte le curiosità su di lui

Pelù ha avuto tre figli da due compagne diverse: Greta (nata nel 1990), Linda (nata nel 1995) e Zoe (nata nel 2004). Il 14 settembre 2019 ha sposato a Firenze l’attuale moglie Gianna Fratta, direttrice d’orchestra e pianista molto famosa. Qualche anno fa, la primogenita Greta l’ha reso nonno. Il brano “Gigante“, presentato al Festival di Sanremo 2020, è proprio una dedica al nipotino. Il senso della canzone ovviamente non è indirizzato solo al nipote di Pelù, ma a tutti coloro che cercano di tornare alla vita. È un messaggio di speranza per tutti coloro che stanno cercando di riprendere in mano la propria vita, ma anche per quelli che sono venuti al mondo da poco, come appunto il nipote del rocker. Per Pelù sarà una grande emozione esibirsi per la prima volta sul palco dell’Ariston di Sanremo e spera che per il nipotino possa apparire come un Gigante. Nella serata dei duetti e delle cover, Pelù si esibirà con “Cuore matto“. Non sappiamo ancora dirvi con certezza se la moglie Gianna sarà la sua direttrice d’orchestra al Festival di Sanremo.

Altezza e peso

Per tutti coloro che sono ancora più curiosi e vogliono conoscere l’altezza e il peso del frontman dei Litfiba, di seguito esaudiamo le vostre richieste. Pelù, nato il 10 febbraio del 1962 sotto il segno dell’Acquario, è alto un metro e ottantatré centimetri. Sul peso, invece, non sappiamo con esattezza quale sia la cifra esatta, ma dovrebbe aggirarsi attorno ai settantotto chilogrammi. Pelù appare in perfetta forma fisica.