Ieri sera è andata in onda una nuova puntata della quarta edizione del Grande Fratello Vip. La puntata ha regalato numerosi colpi di scena, sia nella casa che in studio. Verso la fine della puntata, ad esempio, il conduttore Alfonso Signorini ha regalato una chicca di gossip ai telespettatori di Canale 5. Il direttore del settimanale Chi ha dichiarato che la De Panicis, eliminata nelle scorse settimane, avrebbe avuto un flirt fugace con Maxi Lopez, ex marito di Wanda Nara. L’opinionista ha chiesto quando la modella avesse avuto questo presunto flirt con il calciatore argentino, ma la De Panicis ha sorriso senza aggiungere altro. La Nara allora ha fatto il gesto delle corna.

Grande Fratello Vip, Elisa De Panicis contro Alfonso Signorini

Il gesto di Alfonso Signorini ovviamente non è passato inosservato. Oggi i principali siti di gossip (noi in primis) hanno parlato del presunto flirt tra la De Panicis e Maxi Lopez. Elisa allora ha deciso di replicare alle parole del conduttore del Grande Fratello Vip 4, scagliandosi duramente contro di lui: “Ci tengo a sottolineare che Maxi Lopez è solo un amico” ha sentenziato la De Panicis “Ieri ridevo solo perchè a volte si dicono delle cose assurde, pur di parlare“. Un duro attacco al conduttore, nonché autore, del reality show di Canale 5. Signorini nelle scorse settimane aveva annunciato una presunta love story tra la modella e un difensore del Milan. Gli indizi portano tutti a Theo Hernandez, difensore goleador in forza alla squadra rossonera.

La De Panicis, inoltre, è al centro anche di un triangolo molto pericoloso, che comprende Andrea Denver e la sua fidanzata. Riguardo al suo ex coinquilino, la modella ha dichiarato: “Aspetto che esca dalla casa“.