Uomini e Donne, lutto per l’ex tronista Carla Velli: il messaggio sui social

Lutto per Carla Velli, ex tronista del programma Uomini e Donne: ecco il lungo messaggio d’addio pubblicato sulla sua pagina social

Un grave lutto ha colpito Carla, ex tronista del programma Uomini e Donne. La donna ha dato il triste annuncio con un lungo post su Facebook. La Velli ha ricevuto messaggi di cordoglio da parte di amici e conoscenti. In questo momento così brutto per l’ex tronista del programma di Maria De Filippi avere qualcuno accanto fa sicuramente bene al cuore e all’anima. Di seguito vi riportiamo le parole pubblicate dalla Velli sul suo account social.

Uomini e Donne, lutto per Carla Velli

Con un lungo post sul proprio profilo social, Carla, ex tronista del programma di Maria De Filippi, ha annunciato la scomparsa del suo ex compagno. L’uomo si chiamava Matteo Voltolina, era il figlio di uno dei fondatori dell’Antica Murrina Veneziana ed è stato trovato morto sabato mattina a Mestre. Riguardo alle cause del decesso ne sapremo di più dopo le indagini della Procura. Nel frattempo, la sua ex compagna l’ha salutato così sui social: “Ci sono cose per cui le parole non sono abbastanza. Il senso di impotenza, di tristezza, di incredulità. Questa volta, spero nel modo più discreto possibile, lo rompo per due minuti di silenzio, forse perchè credo che le persone continuino a restare attraverso i ricordi“. Un lungo messaggio commovente, a tratti straziante. La loro storia d’amore è stata bella e passionale. I due, dopo la nascita del figlio Emanuele, avrebbero dovuto sposarsi, ma un litigio prima delle nozze fece saltare tutto. Tra Carlo e Matteo, però, c’era una stima reciproca, come testimonia il post pubblicato sui social dall’ex tronista del programma.

Carla ha partecipato al dating show di Canale 5 prima come corteggiatrice di Francesco Arca, poi come tronista nella stagione 2005/2006. La donna scelse Cristiano Angelucci, che le disse di no.