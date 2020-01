Michelle Hunziker, svela un inedito retroscena sulla sua particolare ‘abitudine’: l’ha rivelato solo adesso attraverso il suo canale Instagram ufficiale

Michelle Hunziker è certamente una delle conduttrici più amate della tv Italiana, col suo carattere irriverente e frizzante. La showgirl di origini svizzere riesce a contagiare tutti con la sua simpatia e il sorriso sempre pronto. Nel corso degli anni infatti è diventata uno dei volti cardine del panorama televisivo italiano, mostrando anche ai più scettici, di non essere solo una donna di straordinaria bellezza, ma anche di immensa bravura. Michelle che negli anni ha rivelato anche di non essere sempre stata una donna così solare, ma di aver attraversato periodi molto bui, ha ritrovato non solo il sorriso, ma anche la voglia di vivere. Complice certamente l’incontro con Tommaso Trussardi, che poi ha sposato e da cui sono nate due splendide bambine: Sole e Celeste. La showgirl non ha proprio nulla da invidiare a nessuno e ha deciso di spiegare a tutti coloro che negli anni l’hanno accusata di essere superficiale, il motivo del suo essere sempre allegra.

Michelle Hunziker quest’oggi ha deciso di postare su Instagram una serie di storie in cui spiega il perché è sempre allegra e spesso le capita di ridere, anche in situazione non molto adeguate. La showgirl ha infatti dichiarato: “Volevo dirvi una cosa. Avete presente questo mio problema che mi scappa sempre da ridere? E’ una cosa che è proprio nella mia natura da sempre. Io rido sempre, anche quando ci sono situazioni, e soprattutto tragicomiche. Spesso come reazione mi scappa da ridere. Questa cosa negli anni, ovviamente, ha portato la gente a dire ‘ma perché ride sempre?’. Prima di tutto perché amo la vita, secondo perché ridere fa bene! Ma io sono super positiva e mi sono terapizzata da sola e senza sapere chi, perché ovviamente ci sono delle persone che lavorano con me, ho fatto un test che si chiama ‘Stay serious’. Ho dovuto cercare di essere seria, trovandomi davanti delle persone impensabili“.

Quindi ha poi creato un collegamento per il video di questo esperimento che fa sorridere e non poco. La Hunziker si trova bendata, seduta a tavolino con amici e parenti che provano a farla ridere, riuscendoci senza troppi problemi, nonostante i suoi sforzi! Per vedere il video, potete cliccare qui.