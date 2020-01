Wanda Nara nostalgica: “Mi mancate tanto”, la dedica social spiazza tutti

Qualche ora fa, Wanda Nara si è mostrata nostalgica su Instagram: la dedica social dell’argentina spiazza completamente tutti.

Non soltanto foto sbalorditive, ma anche dediche social che lasciano senza parole. Qualche ora fa, Wanda Nara si è mostrata sul suo canale social ufficiale un po’ nostalgica. In queste ultime settimane e fino alla fine del programma, la bellissima argentina sarà l’opinionista del Grande Fratello Vip. È proprio per questo motivo e, soprattutto, per i suoi spostamenti, che la Nara è stata costretta a rinunciare, almeno per il momento, a Tiki Taka. Per il secondo anno consecutivo, la bellissima moglie di Mauro Icardi era stata scelta come co-conduttrice dello show accanto a Pierluigi Pardo. Un impegno davvero importante, a cui, purtroppo, non sta partecipando attivamente a causa del suo impegno al reality. Tuttavia, Wanda resta ancora molto legata al programma. Ed è per questo che, pochissime ore fa, ha condiviso una dedica davvero speciale. Ecco che cosa scrive su Instagram.

Wanda Nara nostalgica, la decida social che commuove: le sue parole

Come dicevamo precedentemente, Wanda Nara è molto legata a Tiki Taka. Il programmo è stata la sua prima esperienza televisiva italiana ed è più che normale, quindi, che sia leggermente nostalgica nel ricordarlo. Qualche ora fa, infatti, la bellissima argentina ha condiviso una dedica davvero speciale per lo show di Pierluigi Pardo. Immortalata nello studio di Tiki Taka, Wanda ripropone un ricordo davvero incredibile. Corredato, tra l’altro, da alcune parole molto emozionanti. Ecco di che cosa parliamo:

‘Mi mancante tanto’, scrive Wanda a corredo di questo incredibile selfie in primo piano. Che, tra l’altro, da come si può chiaramente vedere dall’immagine riproposta in alto, mette in evidenza la smisurata bellezza dell’argentina. Ma, come dicevamo precedentemente, a catturare l’attenzione è la dedica che la Nara fa ai suoi colleghi di Tiki Taka. Una dedica che non è assolutamente passare inosservata. Nemmeno a Giorgia Venturini. Che, prontamente, ha risposto: “Ti aspettiamo, muoviti!”.