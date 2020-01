Alessandra Amoroso, clamorosa indiscrezione: crisi con il fidanzato, il motivo stupisce tutti

Alessandra Amoroso, clamorosa indiscrezione: la cantante in crisi con il fidanzato Stefano Settepani, il motivo è sorprendente, ecco cosa scrive il settimanale ‘Chi’.

Alessandra Amoroso è una cantante amatissima e super seguita anche sui social. Nata come concorrente di Amici nel lontano 2009, ha vinto il programma e da allora non ha più smesso di collezionare successi. Le sue canzoni sono vere e proprie hit, come dimostra il grandissimo successo di ‘Mambo Salentino’, il featuring con i Boomdabash, che è stato un vero e proprio tormentone estivo. Proprio l’estate scorsa, dopo il grande successo del suo pezzo, Alessandra ha annunciato l’intenzione di prendersi un momento di pausa dal lavoro per potersi godere gli affetti familiari e coltivare al meglio i suoi affetti, oltre che per sperimentare nuove cose dal punto di vista professionale. Accanto a lei, come sempre, il fidanzato Stefano Settepani, autore televisivo che la Amoroso ha conosciuto oltre 4 anni fa dietro le quinte di Amici. Secondo il settimanale ‘Chi’, però, i due ora sarebbero in crisi: ecco il motivo.

Alessandra Amoroso in crisi con il fidanzato: il motivo sorprende tutti

Alessandra Amoroso è legata a Stefano Settepani da circa 4 anni, e il loro amore sembrava procedere a gonfie vele, tanto che più volte in questi anni si è parlato di matrimonio o figli. Ora, però, stando all’ultima indiscrezione bomba lanciata dal settimanale ‘Chi’, la coppia si sarebbe allontanata a causa di un periodo di crisi. La notizia giunge come un fulmine a ciel sereno, anche perché i due sono sempre stati molto riservati sulla loro vita privata e raramente fanno parlare di sé. Pochissime anche le foto di coppia che pubblicano sui rispettivi profili social.

Secondo la rivista diretta ad Alfonso Signorini, però, le cose starebbero così. Il motivo è davvero sorprendente. A quanto pare Alessandra avrebbe il desiderio di mettere su famiglia con il suo compagno, il quale a sua volta sarebbe invece preso da troppi impegni. Al momento nessuno dei due ha smentito né confermato le voci. Non ci resta che attendere nuovi, eventuali sviluppi.