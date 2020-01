Ivan Gonzalez, ex concorrente del GF VIP 4, non ha ben digerito le parole di Clizia Incorvaia nei suoi confronti: “Non me l’aspettavo da lei”

L’avventura di Ivan nella casa del Grande Fratello Vip 4 è durata discretamente poco. L’ex tronista spagnola ha perso al televoto con Carlotta Maggiorana ed ha dovuto abbandonare la casa più spiata d’Italia. Tra le quattro mura site a Cinecittà, Ivan era riuscito a stringere delle belle amicizie. Tra gli uomini quello più vicino era sicuramente Andrea Denver, che conosceva l’ex tronista già prima di entrare nella casa del GF VIP 4. Tra le donne, invece, sembrava aver stretto un bel rapporto con Clizia Incorvaia, ex compagna di Francesco Sarcina. I più maliziosi speravano in una storia d’amore tra i due e Ivan non ha mai nascosto l’interesse nei confronti della Incorvaia. La ragazza, però, sembrava esser presa maggiormente da Paolo Ciavarro, che nella casa ha dimostrato di essere un degno rivale di Ivan. L’ex tronista ha dovuto abbandonare la casa e di conseguenza non ha potuto approfondire la conoscenza con la Incorvaia. Non possiamo sapere, dunque, come sarebbe andata a finire tra loro due.

GF VIP 4, Ivan Gonzalez contro Clizia

Ivan pensava di aver stretto un bel rapporto con la Incorvaia nella casa del Grande Fratello Vip 4, ma una volta uscito dal programma l’ex compagna di Sarcina sembra averlo totalmente dimenticato. La Incorvaia, inoltre, ha pronunciato alcune parole che non sono assolutamente piaciute all’ex tronista di Uomini e Donne, ipotizzando addirittura che Ivan volesse far nascere una storia solo per attirare il pubblico. Le parole della concorrente del reality show sono state segnalate allo spagnolo, che ha deciso di rispondere attraverso un video pubblicato tra le stories di Instagram. L’ex tronista furioso ha sentenziato: “Io non ho mai avuto bisogno di visibilità nella casa” e poi ha aggiunto “Io, come tutti gli altri, pensavo che tra noi ci fossero sguardi diversi“. Ivan ha dichiarato di essere profondamente deluso: “Da lei non me lo sarei mai aspettato, perchè si è aperta con me, si è emozionata e mi ha fatto emozionare“. L’ex concorrente poi ha concluso: “Voglio pensare che lei abbia sbagliato con le parole e che realmente non la pensa così, perchè io continuo a pensare che sia una buona persona“.

La quarta edizione del Grande Fratello Vip è diventata ormai l’edizione dei confronti. Dopo il faccia a faccia tra Andrea Denver e Elisa De Panicis, ci sarà anche quello tra Ivan e la Incorvaia? Lo scopriremo nella prossima puntata del reality show in onda venerdì in prima serata su Canale 5.