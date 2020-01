Antonella Fiordelisi e Elisa De Panicis, scatto ‘bollente’: entrambe in intimo, i followers impazziscono per la foto pubblicata su Instagram.

Sono due tra le donne più belle e chiacchierate del momento. Una è Antonella Fiordelisi, la schermitrice e modella salernitana, diventata famosa grazie alla partecipazione a Temptatation Island Vip e alla tormentata storia d’amore con Francesco Chiofalo. L’altra è Elisa De Panicis, la bionda influencer da un milione di followers, protagonista dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Nella Casa ha colpito tutti con la sua bellezza, e il suo carattere frizzante. Ma Cosa c’entrano insieme Antonella ed Elisa? Ebbene, sul profilo della Fiordelisi, qualche ora fa, è apparso uno scatto che ha letteralmente fatto impazzire i followers: una foto in cui Antonella è proprio con Elisa. E lo scatto difficilmente poteva passare inosservato al pubblico attento del web. Entrambe in intimo nero e pose decisamente ‘bollenti’, il post ha alzato la temperatura su Instagram. Diamo un’occhiata!

Antonella Fiordelisi e Elisa De Panicis: lo scatto in intimo infiamma Instagram

Uno scatto che ha letteralmente mandato in tilt i fan. Se singolarmente Antonella Fiordelisi e Elisa De Panicis fanno impazzire i followers, quando si uniscono il risultato è assolutamente esplosivo! Entrambe si sono fatte conoscere dal grande pubblico della tv partecipando a famosi reality di Canale 5: la Fiordelisi è stata a Uomini e Donne e Temptation Island Vip, mentre Elisa De Panicis, anche se per pochi giorni, ha movimentato non poco l’ultima edizione del GF Vip. Ma in comune hanno anche qualcosa altro: l’innegabile bellezza. E la fidanzata di Francesco Chiofalo, anche lui ex protagonista di Temptation Island Vip, ha pubblicato una foto in intimo proprio con l’influencer appena uscita dalla Casa del Grande Fratello Vip. Entrambe indossano un completino intimo che lascia poco spazio all’immaginazione. “Ogni mora ha la sua bionda”, scrive Antonella nella didascalia al suo post. Un post che, in poco tempo, ha ottenuto il pieno di likes e commenti. Tutti ricchi di complimenti per le due showgirl. Siete curiosi di vedere lo scatto ‘bollente’ che ha mandato in tilt i followers? Ve lo mostriamo subito:

Eh si, ve lo avevamo detto!! Lo scatto postato dalla Fiordelisi ha letteralmente mandato in tilt i fan di entrambe le showgirl. L’intimo nero che indossano mette in risalto il fisico statuario della coppia di modelle, che, a quanto pare, stanno preparando altre sorprese per i loro fan. Cosa aspettate a seguirle sui social?