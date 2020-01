Vanessa Incontrada in lacrime nell’ultimo post pubblicato su Instagram: cos’è successo alla conduttrice?

Lei è una delle conduttrici e attrici più amate della nostra tv. Parliamo di Vanessa Incontrada, che con la sua semplicità ha conquistato davvero tutti. A tal punto che, in tanti sul web, hanno dato vita a una vera e propria polemica, quando hanno scoperto che l’attrice spagnola non era tra le donne scelte da Amadeus per il prossimo Festival di Sanremo. Una scelta che Vanessa ha commentato con poche parole. Ma la bellissima conduttrice, reduce dal successo di 20 anni che siamo italiani al fianco di Gigi D’Alessio, ama tenersi in contatto col suo pubblico anche attraverso i social, dove posta foto e video delle sue giornate. Ma proprio l’ultimo scatto pubblicato da Vanessa su Instagram non è passato inosservato. Il motivo? La Incontrada è in lacrime: ecco cosa è successo alla conduttrice.

Vanessa Incontrada in lacrime su Instagram: cosa c’è dietro?

Vanessa Incontrada è una delle donne più amate del mondo dello spettacolo. Bella, simpatica ma soprattutto semplice e spontanea, la showgirl spagnola mette d’accordo davvero tutti. Ed in tantissimi la seguono non solo in tv, ma anche su Instagram, dove il suo profilo conta ben un milione e 800 mila followers. Followers che, poco fa, sono rimasti colpiti dall’ultima foto pubblicata dalla Incontrada: uno scatto in cui l’attrice piange. Una lacrima scende sul suo viso, nella foto in primo piano mostrata sui social. Cosa è successo alla conduttrice? I fan possono stare tranquilli! Lo scatto postato da Vanessa su Instagram è tratto dal set di Come una madre, la nuova fiction di Rai Uno di cui è protagonista. Una fiction dove l’attrice interpreterà Angela Graziani, una madre che dovrà affrontare un destino avverso. Ecco il post:

Eh si, come si legge anche nella descrizione al post, Vanessa interpreterà una ‘madre col cuore in mano’. La fiction partirà il 2 febbraio su Rai Uno e, conoscendo l’amore del pubblico per la Incontrada, potrebbe essere l’ennesimo successo. E voi, seguirete la storia emozionante di mamma Angela?