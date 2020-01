Sanremo 2020, Amadeus ancora una volta sotto ‘accusa’: la reazione del conduttore alle parole di Michelle Hunziker spiazza tutti

Ormai è scoccato il conto alla rovescia per l’inizio della 70 edizione del Festival di Sanremo. La competizione che avrà il via il prossimo 4 febbraio, è stata avvolta nel corso di queste settimane da numerose polemiche, che hanno preoccupato certamente sia gli autori che il conduttore. Molte delle polemiche nate, sono ruotate proprio attorno alla figura del conduttore, che per la prima volta sarà Amadeus. Il conduttore de ‘I soliti ignoti’, ha accolto con entusiasmo questa nuova sfida, accettando volentieri le redini del timone di un evento così importante qui in Italia. Ovviamente, a questo festival ha voluto imprimere un tocco personale, decidendo di renderlo diverso da qualsiasi Festival visto fino ad oggi. Amadeus vuole mostrare al pubblico un Festival totalmente inedito, partendo dalla scelta delle accompagnatrici, che non saranno una figura fissa all’interno del Festival, ma ogni sera, sarà accompagnato da una o più donne diverse sul palco dell’Ariston. E proprio in merito ad una delle sue accompagnatrici si è scatenata un vera e propria polemica, di cui si parla ancora e che ha dato modo a molte personaggi famosi di dire la propria in merito. Tra questi anche Michelle Hunziker…. Vediamo insieme cos’è successo.

Sanremo 2020, Amadeus sotto ‘accusa’: la reazione del conduttore alle parole di Michelle Hunziker

Amadeus durante la conferenza stampa di presentazione, aveva detto di Francesca Sofia Novello: “Una donna bellissima, che sa stare un passo indietro”, facendo immediatamente scatenare i commenti dei fan e dei telespettatori. Molti fan e colleghi lo hanno infatti accusato di essere maschilista. In sua difesa nel corso delle settimane sono intervenute prima la stessa Francesca, spiegando che quello del conduttore voleva essere un complimento, purtroppo mal riuscito, e non un’offesa. Poi è intervenuta la moglie di Amadeus, Giovanna, che ha voluto spezzare una lancia in suo favore, ribadendo il disguido creatosi e poi Antonella Clerici, che accompagnerà il conduttore durante una delle serate del Festival. Tra le persone che hanno attaccato Amadeus, c’è stata un’altra conduttrice, amatissima dal pubblico, Michelle Hunziker.

La donna ha infatti dichiarato di essere rimasta profondamente delusa da quanto sentito dire dal conduttore, visti gli anni di lotta da parte delle donne per una parità di genere e di diritti che ancora non è intrisa nella società, come dovrebbe. (Il video completo delle dichiarazioni potete trovarlo qui) Molto forti le parole della Hunziker che non sarebbero passate inosservate al conduttore. Secondo il settimanale a cura di Alfonso Signorini ‘Chi’, Amadeus ci sarebbe rimasto molto male dell’attacco di Michelle, che lo avrebbe colpito particolarmente.