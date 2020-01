In alcune delle sue IG Stories, Aurora Ramazzotti ha raccontato di un brutto inconveniente che le capita spesso per strada a Milano: il furioso sfogo.

Come è suo solito fare, anche questa mattina, Aurora Ramazzotti ha dato il buongiorno ai suoi followers. Come raccontato in diversi nostri articoli, la giovane è molto attiva sul suo canale social. La primogenita di Michelle Hunziker ed Eros non perde, infatti, mai occasione di poter comunicare, seppure dietro lo schermo di un telefonino, con i suoi numerosi sostenitori. Racconta davvero di tutto, Aurora. Non soltanto, infatti, è solita dispensare consigli ai suoi fan, ma è solita intrattenerli con dei racconti davvero ‘speciali’. Lo ha fatto qualche ora fa. Quando, di prima mattina, ha raccontato loro di un ‘misterioso’ episodio capitatole mentre dormiva. E lo ha ripetuto questa mattina. Quando, mentre camminava per le strade di Milano, ha raccontato di un brutto inconveniente di cui è stata, in diverse occasioni, la protagonista indiscussa. Di che cosa parliamo? Ecco tutti i dettagli.

Aurora Ramazzotti, brutto inconveniente per strada a Milano: cosa le è successo

Questa mattina, Aurora Ramazzotti era intenta a camminare per le strade di Milano quando, com’è solita fare, ha voluto raccontare ai suoi followers di un brutto inconveniente di cui è, spesso e volentieri, protagonista. Ha raccontato tutto nei minimi dettagli, la primogenita di Michelle Hunziker. Non tralasciano nulla, quindi. E, soprattutto, lasciandosi andare anche ad un furioso sfogo. Perché, molto probabilmente, è proprio questa la chiave del successo della giovane Ramazzotti: la spontaneità. Aurora, infatti, non mostra ai suoi followers la sua totale bellezza, ma anche il suo forte carattere. È proprio per questo motivo che, senza peli sulla lingua, si è lasciata andare ad un ‘duro’ sfogo. Ma cosa le sarà mai potuto accadere? Ovviamente, nulla di grave, sia chiaro. Fatto sta che, mentre camminava – tra l’altro, anche di corsa – ha raccontato ai suoi followers di essere solita ad incappare negli escrementi dei cani.

‘Ogni giorni ne vedo venti. Ogni giorno ne schivo diciannove e ne prendo una’, queste le parole di Aurora per raccontare di questo inconveniente di cui è spesso protagonista. È proprio per questo motivo che, senza troppi filtri sulla lingua, ha detto: ‘Non ce la faccio più’. In effetti, calpestare gli escrementi di un animale non deve essere affatto un’esperienza entusiasmante. Certo, porta fortuna, ma…

Il rapporto con mamma Michelle e papà Eros

Nonostante Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti siano separati da diverso tempo, Aurora Ramazzotti ha uno splendido rapporto con entrambi. Com’è giusto che sia, ovviamente.