Qualche ora fa, Emma Marrone ha dato ai suoi fan uno splendido annuncio a sorpresa: la notizia li ha fatti letteralmente esplodere di gioia.

Una notizia del genere non poteva non condividerla con i suoi fan, Emma Marrone. Con loro, come raccontato in diversi nostri articoli, condivide davvero di tutto. Non soltanto entusiasmanti scatti fotografici, ma anche tutto ciò che le accade durante il giorno. È proprio per questo motivo che, qualche ora fa, ha deciso di aggiornare i suoi accaniti e numerosi sostenitori di una sorpresa davvero incredibile. L’annuncio, com’è giusto che sia, è stato accolto in modo più che positivo dai suoi followers. Tanto che, appena appresa la notizia, non hanno potuto fare a meno di esplodere di gioia. In effetti, è un’occasione davvero imperdibile per la cantante salentina. Per questo motivo, i suoi fan non possono fare altro che gioire per lei e, soprattutto, con lei. Ma di che cosa parliamo? Ecco tutti i dettagli.

Emma Marrone, incredibile annuncio a sorpresa: i dettagli

Un annuncio davvero a sorpresa quello che, qualche ora fa, Emma Marrone ha dato ai suoi followers, c’è da ammetterlo. Circa 4 ore fa, la cantante salentina ha informato i suoi seguaci Instagram di una notizia più che fantastica. Di che cosa parliamo? Semplice: del Festival di Sanremo. Martedì 4 Febbraio andrà in onda la prima puntata della settantesima edizione. E, per l’occasione, è stata scelto un ospite davvero speciale. Ebbene si. Nonostante i 20 big in gara siano stati scelti ed ufficializzati da un pezzo, su chi calcherà il palco dell’Ariston in veste da ospite è ancora un ‘mistero’. Tuttavia, qualche ora fa, Emma ha voluto informare ai suoi followers di essere lei la prima ospite di questa incredibile manifestazione musicale tutta italiana. Insomma, un annuncio davvero fantastico ed incredibile. Che, come dicevamo precedentemente, ha reso i suoi fan davvero gioiosi.

Ebbene si. Dopo aver gareggiato, vinto e partecipato come valletta, Emma Marrone è pronta nuovamente a presentarsi al cospetto dell’Ariston come ospite. Anche voi non vedete l’ora di vederla?

Emma Marrone, l’indiscrezione che la vedrebbe nuovamente ad Amici

Non solo al Festival di Sanremo, ma sembrerebbe che la cantante salentina sia pronta a ritornare anche ad Amici. Ebbene si. Dopo aver trionfato nell’edizione del 2010 ed aver preso parte alla fase finale del programma in qualità di coach, sembrerebbe che, stando ad un’indiscrezione del settimanale Vero, l’ex vincitrice del programma sarebbe pronta a ritornare nel talent di Maria De Filippi per guidare gli alunni al serale. Sarà realmente così?