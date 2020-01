Luigi Berlusconi, figlio dell’ex premier Silvio, presto sposerà Federica Fumagalli: ecco chi è la futura moglie del rampollo della famiglia Berlusconi

Il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, ha annunciato le nozze di Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli. Il giornale ha ottenuto il permesso per scattare ai due un servizio fotografico a St. Moritz, dove i due hanno trascorso alcuni giorni di vacanza. Sempre secondo il settimanale, la proposta di matrimonio sarebbe arrivata nel giorno di Natale e le nozze dovrebbero essere celebrate in estate. Dopo il matrimonio, Luigi e Federica dovrebbe andare a vivere in una villa di proprietà dell’ex premier Silvio Berlusconi. Tale villa è stata in passato sede di importantissimi eventi sportivi, nonché meeting politici. Adesso è in fase di ristrutturazione e aspetta di coccolare la neo coppia.

Chi è Federica Fumagalli

La futura moglie di Luigi Berlusconi è originaria di Sirone, in provincia di Lecco. Federica è figlia di un noto imprenditore, molto conosciuto a Lecco, ha studiato alla Facoltà di Economia della Bocconi, dove ha conosciuto il figlio dell’ex premier. Oggi è un’imprenditrice di successo nel settore della comunicazione ed è socia, insieme a Manuel Bogliolo, di MB Projects, società che si occupa di eventi e comunicazione. Tra i clienti della nota società compaiono alcuni marchi molto famosi nel campo della moda. Federica ha conosciuto il futuro marito nel 2012, tra i banchi dell’Università Bocconi di Milano. Il figlio di Silvio allora usciva da una storia d’amore con Ginevra Rossini, nipote dell’imprenditore Salvatore Ligresti. Secondo la stampa locale, i primi ad accorgersi della relazione tra Federica e Luigi furono gli abitanti del paese, i quali avvistarono un auto blindata con bodyguard a seguito. La loro storia d’amore dura da ben sette anni e finalmente è arrivata la tanto agognata proposta di matrimonio. Luigi e Federica sarebbero pronti per il grande passo, che come preannunciato sarà celebrato in estate. Le nozze dovrebbero essere privatissime e soprattutto lontane dagli occhi indiscreti della stampa. Dopo il matrimonio arriverà ovviamente la convivenza, ma pare sia ancora presto per parlare di un figlio. Federica e Luigi vogliono testare prima il loro affiatamento tra le mura di casa e poi progettare la nascita di un figlio.

L’ex premier si prepara a diventare nuovamente nonno, ma prima dovrà celebrare il matrimonio tra il suo ultimo figlio, avuto dalla relazione con Veronica Lario, e l’imprenditrice originaria di Lecco. Alle nozze, ovviamente, sarà presenta tutta la famiglia Berlusconi, nonché la famiglia della mamma.