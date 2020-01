Diana Del Bufalo in un’intervista ha rivelato di aver sentito Paolo Ruffini per telefono: le parole dell’attrice ed ex allieva di Amici hanno sorpreso tutti.

Circa un mese fa l’ha annunciato sui social: la storia con Paolo Ruffini era giunta al capolinea. Un post inaspettato annunciava non solo la rottura ma alludeva anche a qualcosa di grave di cui era stata vittima: poco dopo infatti salì a galla il tradimento del noto attore. Diana Del Bufalo e Paolo Ruffini sono stati insieme dal 2015 fino al termine del 2019: la loro storia d’amore è stata ricca di alti e bassi ma i due si sono sempre mostrati molto affiatati. A distanza di tempo la nota attrice ed ex allieva di Amici è tornata a parlare del suo ex in un’intervista al settimanale Oggi: ecco le sue parole.

Diana Del Bufalo, telefonata con Paolo Ruffini: “Si è scusato, ecco cosa gli ho risposto”

Dopo aver confessato la separazione da Paolo Ruffini, Diana Del Bufalo è tornata a parlare di lui in un’intervista al settimanale Oggi. La nota attrice ha sofferto molto per la rottura: ‘Le persone non cambiano, ascoltate il vostro sesto senso‘ scriveva nel post l’ex di Amici e poco dopo si venne a sapere del tradimento con Vanya Stone. Del Bufalo ha raccontato al giornale di aver vissuto per quattro giorni in camera con le tende tirate: ‘Non volevo inghiottire manco una briciola’ ha svelato. La svolta, racconta, è arrivata quando le è tornata la fame: decise di alzarsi, vestirsi e truccarsi per uscire. Ha poi confessato di aver ricevuto una telefonata dal suo ex compagno, Ruffini.

“Ci siamo sentiti al telefono, accetto le sue scuse. Quel che non accetto sono i commenti di chi dice ‘Quando finisce un amore si sbaglia sempre in due’. A volte non è così. A volte sbaglia uno solo, cioè lui, Paolo. Io non ho mai sbagliato nella nostra storia” sono le parole dell’attrice. Ha svelato anche cosa lei gli ha risposto al telefono. Le sue parole sarcastiche: “Ti chiedo scusa se ti ho fatto credere che fossi d’accordo con questa cosa del poliamore“. ‘Sono lontanissima da questa concezione dei rapporti sentimentali‘ ha concluso Diana.