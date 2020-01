Chiara Nasti bersaglio di critiche su Instagram: l’influencer pubblica un post provocatorio e scatena i commenti, ecco cos’è successo nel dettaglio.

Chiara Nasti è sempre presente e attiva su Instagram, dove pubblica praticamente tutto quello che fa. L’influencer napoletana, con i suoi quasi 2 milioni di followers, è una delle più amate sul web. Ogni giorno condivide tantissimo con i suoi fan, dai momenti di lavoro alle vacanze con il fidanzato Ugo. Ma non è tutto. Chiara è anche una bellissima ragazza e ha una forma davvero invidiabile, tanto che spesso fa impazzire i fan con foto e video mozzafiato, in cui mette in evidenza le sue curve da capogiro. Poco fa ha pubblicato sul suo profilo uno scatto super, in cui indossa un mini abito che lascia tutti senza parole. La didascalia del post, però, è piuttosto provocatoria e ha scatenato le critiche degli haters: ecco cos’è successo.

Chiara Nasti nel mirino delle critiche: il post provocatorio su Instagram scatena gli haters

Chiara Nasti sa sempre come far parlare di sé, in un modo o nell’altro. L’influencer, sempre cliccatissima sul web, riceve infatti tantissimi complimenti, ma spesso è anche bersaglio di critiche, alle quali risponde di solito senza peli sulla lingua. Anche poco fa è stata duramente criticata: scopriamo perché. L’influencer ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto davvero super, in cui indossa un mini abito azzurro che lascia scoperte le sue gambe da urlo. Il look di Chiara è a dir poco da capogiro e mette in evidenza il suo corpo mozzafiato. Ma cosa avrà infastidito i suoi fan? La risposta è semplice. Il ‘problema’ sta nella didascalia del post, che è una sorta di provocazione: “I’m Prada, You are Nada”, scrive l’influencer.

Una battuta probabilmente, che magari ha il solo scopo di fare una rima. Non la pensano così, però, tanti followers di Chiara, che hanno subito invaso il post con commenti e critiche. Eccone alcuni.

Alcuni followers di Chiara, dunque, si sono molto infastiditi a leggere le sue parole, ma l’influencer, almeno per il momento, non ha risposto nessuno, lasciando che le critiche si mischino con i complimenti, che pure non mancano. E voi da che parte state?