Serena Enardu, “ami Pago? Sii sincera”: la sua risposta spiazza tutti

È stata una delle protagoniste assolute dell’ultima edizione di Temptation Island Vip. La sua tormentata storia d’amore con Pago ha tenuto incollati milioni di spettatori per settimane. Parliamo di Serena Enardu, la bellissima sarda che con il cantante Pago ha vissuto una storia d’amore lunga quasi 7 anni. Una storia che, però, si è interrotta dopo il reality dei sentimenti. Oggi Pago è nella Casa del Grande Fratello Vip e Serena è sempre più intenzionata a riconquistarlo. Dopo il confronto tra i due nella seconda puntata del GF Vip, un nuovo faccia a faccia arriverà domani sera. Nel frattempo, Serena continua a tenersi in contatto con i suoi fan attraverso Instagram. Ed è proprio lì che la Enardu ha risposto ad alcune domande dei followers. In particolare, c’è una domanda sul suo ex che ha attirato l’attenzione di tutti: “Ami Pago? Sii sincera”. La risposta di Serena non lascia spazio a dubbi. Ecco le sue parole.

Serena Enardu, “ami Pago sii sincera?”: la sua risposta non lascia spazio a dubbi

Serena Enardu e Pago torneranno insieme? È questa la domanda che i fan della coppia si pongono negli ultimi giorni. Sì, perché la bellissima sarda ha deciso di dichiarare i suoi sentimenti a Pago, chiedendogli di perdonarla e tornare insieme. La decisione, ora, spetta al cantante, che appare molto combattuto: da un lato il grande amore che ancora lo lega a Serena, dall’altro i ricordi degli errori e i comportamenti sbagliati di quest’ultima durante Temptation Island Vip. E in attesa di scoprire quale sarà la scelta finale di Pago, Serena continua a seguirlo in tv, condividendo spesso le sue sensazioni ed emozioni con i suoi fan di Instagram. Ed è proprio su Instagram che la Enardu ha risposto ad alcune domande del followers, attraverso il gioco del ‘Fammi una domanda’ nelle stories. E alla domanda “Ami Pago sii sincera?”, la risposta di Serena ha spiazzato tutti:

“No mi diverto a tormentare il prossimo!”, scrive Serena, ironicamente. Ma la faccina arrabbiata allegata alla risposta fa intuire che la Enardu non ha particolarmente apprezzato la domanda dell’utente. Serena è davvero convinta dei suoi sentimenti e dell’amore che prova per il suo ex. Che domani sera incontrerà di nuovo, nella Casa del GF Vip. Cosa accadrà durante il loro confronto? Non ci resta che attendere un giorno per scoprirlo!!