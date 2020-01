Uomini e Donne anticipazioni shock, Ida torna in studio: cosa è successo con Riccardo

Uomini e Donne anticipazioni shock per il trono over, Ida torna in studio da sola: cosa è successo con il compagno Riccardo

Queste nuove e attesissime anticipazioni di Uomini e Donne non lasciano presagire nulla di buono per la coppia formata da Riccardo Guarnieri e Ida Platano. I due conosciutisi nel programma hanno vissuto una storia d’amore molto intensa e travagliata, poi giunta a una battuta d’arresto durante la permanenza a Temptation Island Vip, in cui i due non sono riusciti a trovare un punto d’incontro alle loro divergenze. Delle loro vicende amorose si è parlato molto anche durante le varie puntate di Uomini e Donne, in cui tra vari tira e molla i due hanno provato a risolvere le loro problematiche relazionali, aiutati dalla padrona di casa Maria De Filippi. Dopo molti mesi dalla loro separazione la dama è tornata nel programma per poter ricominciare da capo e conoscere nuove persone. Ricordiamo infatti che la donna aveva iniziato una frequentazione con Armando Incarnato, poi interrotta proprio per il ritorno di Guarneri all’interno del programma. Successivamente il ritorno dell’uomo, i due hanno ripreso a vedersi fin quando Guarnieri non ha deciso di chiedere la mano della dama per poter passare il resto della vita con lei. A quel punto hanno deciso quindi di uscire insieme dal programma. Oggi però le anticipazione appena arrivata e non presagiscono nulla di buono.

Uomini e Donne anticipazioni shock, Ida torna in studio: cosa è successo

Oggi pomeriggio sono state registrate le nuove puntate del trono over di Uomini e Donne e non è passata inosservata la presenza di Ida Platano del Parterre femminile. La dama ha partecipato alla sfilata organizzata periodicamente dal programma e nel momento in cui le è stato chiesto quali fossero gli aggiornamenti sulla sua Love story con Riccardo Guarnieri, la donna è scoppiata in lacrime. Infatti stando a quanto riportato dal ‘vicolo delle news’, oggi durante le registrazioni Ida avrebbe avuto il morale molto basso, che accompagnato dalle Instagram Stories pubblicate in mattinata con canzoni tristi e malinconiche, avrebbero instaurato il dubbio di una crisi. Durante la registrazione la donna ha confermato che la sua storia d’amore non sta andando come previsto e ha affermato di non volerne parlare.

Ovviamente però i fan si stanno domandando se Ida e Riccardo si siano lasciati nuovamente. E a dimostrazione di questa tesi ovviamente oltre le Instagram Stories, ci sarebbero anche le lacrime della dama in studio. Non ci resta quindi che aspettare per capire quali saranno i nuovi sviluppi della vicenda, se i due abbiano solamente litigato o deciso di interrompere il fidanzamento e quindi annullare il matrimonio.