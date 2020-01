Emily Ratajkowski ha mandato Instagram in tilt con un video: la modella si è mostrata in intimo, quasi trasparente, e si muove con pose particolarmente ‘bollenti’. Diamo insieme un’occhiata.

La modella ed attrice statunitense è una vera icona nel mondo della moda ed è una delle donne più sensuali del paese. I suoi post, le sue forme sensazionali e le sue raffinate movenze attraggono milioni di utenti Instagram. Emily Ratajkowski ha raggiunto la fama nel 2013 quando comparve nel video della canzone ‘Blurred Lines’ di Robin Thicke in topless: ha iniziato poi a sfilare per i più famosi brand oltre a recitare in alcuni film come ‘L’amore bugiardo – Gone girl‘ del 2014. Una donna ‘tutto fare’ che vanta, soprattutto, di una bellezza descritta da alcuni come ‘aliena’. Impossibile dire il contrario: Emily ha un viso angelico ed un corpo perfetto. Pochi minuti fa ha postato un video sul suo profilo Instagram che ha fatto girare la testa ai follower: curiosi? Ve lo mostriamo!

Emily Ratajkowski: intimo trasparente e gesto ‘bollente’, il video manda in tilt Instagram

Emily Ratajkowski si è davvero superata questa volta: sul suo profilo Instagram che conta 25,2 milioni di follower è comparso un video mentre realizza uno shooting. La modella indossa un intimo quasi del tutto trasparente ed un jeans non abbottonato: il gesto di toccarsi lo slip è la ciliegina sulla torta. I fan della Ratajkowski sono andati in tilt non appena visto il video. Ecco di cosa parliamo:

Un video di pochi secondi sta facendo il giro del web: la splendida modella ed attrice statunitense ogni giorno con i suoi scatti ed i suoi post fa innamorare migliaia e migliaia di persone. Il post appena mostrato in pochi minuti ha raggiunto milioni di visualizzazioni, like e commenti: in molti la definiscono come ‘Queen’. Come dargli torto? La sua è una bellezza davvero unica, anche quando si mostra al naturale. Quanti di loro la vorrebbero al proprio fianco? Sarebbe impossibile: il cuore della bella Emily è stato già rubato. Il 23 febbraio 2018 la modella annunciò sul suo profilo Instagram di essersi sposata in gran segreto a New York con l’attore e produttore cinematografico, Sebastian Bear McClard. Alla cerimonia presenziarono solo pochi amici: la frequentazione tra Sebastian ed Emily è durata solo poche settimane. I due sono incappati in un vero e proprio colpo di fulmine.

Questo uno dei loro scatti più belli: il loro è un amore davvero unico ed invidiabile!