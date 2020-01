Amici 19 Anticipazioni: dopo Nyv, ad accedere al serale sono proprio loro

Amici 19 Anticipazioni prossima puntata: dopo Nyv, ad accedere al serale sono proprio loro; ecco gli altri tre allievi che accedono alla fase finale del talent.

Amici di Maria De Filippi è giunto ormai alla 19esima edizione. E, anche quest’anno, il talent show dedicato al ballo e al canto sta entrando sempre di più nel vivo. Per ora, siamo ancora alla fase iniziale dello show. Ma la voglia di accedere al serale aumenta sempre di più negli allievi. E, stando alle anticipazioni trapelate sul web da Il Vicolo delle News, nella puntata che andrà in onda il prossimo sabato pomeriggio, saranno consegnate ben tre maglie verdi per il serale. Siete curiosi di scoprire chi, dopo la cantante Nyv, ha già ottenuto il pass per la fase finale dalla trasmissione? Ve lo sveliamo subito.

Amici 19 Anticipazioni: dopo Nyv, ad accedere al serale altri tre allievi della scuola, ecco i nomi

Altri tre allievi della scuola di Amici di Maria De Filippi sono già stati ammessi alla fase finale del talent. Dopo Nyv, nella registrazione di oggi, sono state consegnate altre tre maglie verdi. Chi sono i fortunati che hanno ottenuto l’accesso al serale? Si tratta di Giulia Molino, Nicolai Gorodiski e Valentin Alexandru. Quest’ultimo ha avuto la possibilità di affrontare l’esame per il serale avendo avuto i voti più alti durante la settimana. Esame superato alla grande: il ballerino ha convinto tutti e tre i giudici. Nicolai e Giulia invece si sono presentati davanti alla commissione dopo che la loro squadra, quella capitanata proprio dalla Molino, ha vinto la sfida del sabato. Entrambi hanno stregato i giudici, ottenendo la tanto agognata maglia verde del serale! La fase finale del gioco si delinea sempre più!

Dopo Nyv, Giulia, Valentin e Nicolai, chi secondo voi meriterebbe di andare avanti nel seguitissimo programma targato Maria De Filippi?