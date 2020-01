Diletta Leotta torna a casa: apre la porta e…quello che accade è incredibile; ecco il video pubblicato su Instagram.

Bella, simpatica e super desiderata dagli uomini, Diletta Leotta è una delle showgirl più amate del momento. La conduttrice sportiva fa impazzire milioni di fan che la seguono costantemente, sia in tv che sui social. Ma, ben presto, tutti potremo ammirare Diletta in uno degli eventi più importanti ed attesi del nostro Paese: il Festival di Sanremo. La Leotta, infatti, è una delle vallette scelte dal conduttore e direttore artistico Amadeus per affiancarlo sul Palco dell’Ariston. E, proprio a pochi giorni dall’inizio della kermesse canora, la conduttrice ha ricevuto una meravigliosa sorpresa. Una festa organizzata, a sua insaputa, a casa sua. Nelle stories postate su Instagram, possiamo vedere Diletta nel momento in cui apre la porta di casa e scopre che i suoi amici sono tutti lì ad attenderla. Con tanto di torta e spumante. Vediamo le immagini.

Diletta Leotta torna a casa: apre la porta e…festa a sorpresa per lei

Manca sempre meno all’inizio della 70 esima edizione del Festival di Sanremo, che sarà trasmessa su Rai Uno dal 4 all’8 febbraio. Un appuntamento imperdibile, che si preannuncia ricco di sorprese. A partire dalla scelta di Amadeus di lasciarsi affiancare da donne diverse nelle varie prime serate dell’evento. E, tra queste, c’è anche lei, la meravigliosa Diletta Leotta. La conduttrice sportiva è pronta a calcare il palco dell’Ariston, e, a pochi giorni dal grande evento, i suoi amici hanno deciso di prepararle una meravigliosa sorpresa. Ieri Diletta è tornata a casa e…sorpresa! Ad attenderla tantissime persone, con tanto di spumante e torta. Una torta con la scritta ‘In bocca al lupo’. Diletta è rimasta davvero stupita. Ecco uno screen del momento in cui ha scoperto tutto, incredula e felice, e del soffio delle candeline:

Un momento emozionante per Diletta, che è stata accolta dagli amici col motivetto di “Perché Sanremo é Sanremo”. Insomma, ora è davvero tutto pronto per la nuova avventura della Leotta in tv. Siete felici di vederla sul Palco dell’Ariston?