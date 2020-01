GF Vip, l’incontro tra Pago e Serena Enardu: la reazione di lui spiazza il pubblico, ecco cos’è successo nel dettaglio tra i due quando si sono rivisti.

L’ottava puntata del Grande Fratello Vip sta regalando, come sempre grandi emozioni e colpi di scena. A inizio serata, Alfonso Signorini ha annunciato che Serena Enardu sarebbe entrata nella casa per incontrare nuovamente Pago, ma ha anche anticipato che sarebbe diventata una nuova concorrente. La notizia ha fatto subito impazzire i fan della coppia, che sperano di rivedere i due di nuovo felici e sereni insieme. Dopo aver affrontato il tema dei litigi avvenuti in settimana, come quello tra Adriana Volpe e Rita Rusic, Signorini si è occupato del caso Pago-Serena. Il concorrente è stato fatto uscire dalla casa ed è stato bendato non appena varcata la soglia della porta rossa. Poi è rientrato, sempre con la benda sugli occhi, in una delle stanze della casa, dove ha potuto rivedere Serena: la sua reazione ha spiazzato il pubblico, ma vediamo cos’è successo nel dettaglio.

GF Vip, l’incontro tra Pago e Serena: la reazione di lui spiazza, ecco com’è andata

L’ottava puntata del Grande Fratello Vip è incentrata in particolar modo sull”affaire’ Pago e Serena. I due si sono lasciati dopo l’esperienza a Temptation Island Vip e ora Serena sta cercando di riconquistare il suo ex compagno, che ha più volte ribadito di essere ancora innamorato di lei, anche se ha difficoltà a fidarsi dopo la delusione avuta nei mesi scorsi. Questa sera, dopo essere stato bendato, Pago è arrivato in una delle stanze della casa, tutta piena di candele, dove Serena è apparsa improvvisamente e gli ha tolto la benda. Quando l’ha vista, il cantante ha avuto una reazione che ha spiazzato il pubblico. Se infatti al primo incontro era stato piuttosto controllato, stavolta si è lasciato andare e ha subito abbracciato e baciato Serena. L’incontro tra i due è stato davvero emozionante, pieno di baci, carezze e coccole tra i due, che si sono scambiati anche dolci parole all’orecchio.

Dopo alcuni minuti, Alfonso Signorini ha separato i due innamorati, chiedendo a Pago di andare direttamente nel confessionale. Mentre il cantante era chiuso lì, Serena è entrata nella casa e si è presentata a tutti i concorrenti. Poi è arrivato anche Pago, e in quel momento Alfonso Signorini ha annunciato che Serena sarebbe rimasta nella casa definitivamente. La reazione di tutti è stata davvero entusiasta e anche Pago è stato felicissimo, anche se ha scherzato sulla cosa, buttandosi a peso morto sul divano e fingendosi disperato. Non ci resta che aspettare e scoprire come andrà la convivenza tra i due. Siete contenti di questa grande novità?