Qualche ora fa, nella casa del GF Vip è scoppiata una furiosa lite tra due concorrenti donne: i toni tra le gieffine diventano accesi, cos’è successo.

La settima puntata del GF Vip, così come tutti gli altri appuntamenti precedenti, è stata davvero incredibile. Durante la diretta andata in onda ieri sera, lunedì 27 Gennaio, si sono verificati numerosi colpi di scena. A partire, dallo scontro tra Valeria Marini ed Antonella Elia; l’incontro tra Fernanda Lessa e suo marito. Fino al rientro in gioco di Barbara Alberti dopo l’uscita di qualche giorno fa per motivi di salute. Ma non solo. Perché quelle non sono affatto passate inosservate sono le nomination di ieri sera. Al momento, al ballottaggio vi sono Rita Rusic, Patrick Ray Pugliese ed Andrea Montovoli. È proprio per questo motivo che, qualche ora fa, si è creata una furiosa lite tra due concorrenti. I toni, pensate, sono diventanti davvero accesi. Ecco che cosa è successo.

GF Vip, lite tra due concorrenti dopo le nomination di ieri sera: cos’è successo

Rita Rusic, insieme a Patrick Ray Pugliese ed Andrea Montovoli, è stata la più nominata dai concorrenti del GF Vip. A farlo è stata anche Adriana Volpe che, motivando la sua decisione, ha chiaramente espresso che, fino a questo momento, l’ex moglie di Vittorio Cecchi Gori è stata colei che non le ha ancora raccontato nulla di sé. Una motivazione che non è assolutamente passata inosservata alla bellissima attrice. Così come la nomination. È proprio per questo motivo che, qualche ora fa, tra le due è scoppiata una lite davvero furiosa. Mentre erano insieme a ragionare con Michele Cucuzza, la Volpe ha nuovamente parlato della sua nomination, dicendo: “Ti ho nominata, ma non mi fisso su di te”. Queste le parole di Adriana che, nonostante non guardata e considerata dalla Rusic, risultano essere abbastanza chiare. Tuttavia, è la mancata considerazione che Rita ha nei confronti della Volpe che le fa dire: “Magari se mi guardi mentre ti parlo, non faresti male!”

Immediata è stata la reazione della Rusic. Che, senza troppi peli sulla lingua, ha detto: “Non puoi obbligare le persone a fare quello che ti pare. Non sei la maestra”. E, poi, continua: “Questo tono da maestrina a me non piace. Se vuoi fare la maestra, falla con Magalli e non rompermi i co***i”. Insomma, da come si può chiaramente vedere, i toni della discussione sono diventati davvero molto accesi. Da che parte state?