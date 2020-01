Durante la puntata di questa sera del GF Vip, Rita Rusic è finita in lacrime dopo aver raccontato della sua vita: la fantastica sorpresa per lei.

Un’ottava puntata del GF Vip più che imperdibile. Dopo il confronto tra Rita Rusic, Adriana Volpe ed Antonella Elia, l’ex moglie di Vittorio Cecchi Gori è stata la protagonista di un momento davvero emozionante. Probabilmente per la prima volta dopo tre settimane di permanenza all’interno della casa, l’attrice si è sciolta in una valle di lacrime. Non soltanto, infatti, la Rusic ha visto il filmato della storia della sua vita, ma è stata la protagonista di una sorpresa davvero fantastica. Come si è potuto vedere in una delle puntate del daytime, Rita ha fatto un bilancio della sua esistenza. Passando in rassegna, così, i momenti più belli e più bui della sua vita. Ecco tutti i dettagli.

GF Vip, Rita Rusic in lacrime: cos’è successo in diretta

La storia della vita di Rita Rusic è davvero molto emozionante. Sottoposta al ‘bilancio della sua esistenza’ dal GF Vip, l’ex moglie di Vittorio Cecchi Gori ha potuto passare in rassegna ciascun momento della sua vita. Sia quelli belli che quelli brutti, ovviamente. In primis, Rita ci ha tenuto a sottolineare la sofferenza della sua infanzia. Dopo essersi trasferita in Italia ed, in particolare, in un campo di profughi, insieme ai suoi genitori, ha subito il dramma della lontananza di una sorella. La bimba, infatti, è stata trasferita in un collegio. E Rita aveva la possibilità di vederla soltanto di domenica. Da quel momento buio, la vita della Rusic è stata in ascesa. Il matrimonio con Vittorio Cecchi Gori e la nascita dei suoi figli rappresentano, infatti, il momento più bello ed importante della sua vita. Conclusosi, però, con la separazione dal produttore e la morte di suo padre. Attualmente, Rita si considera una donna molto forte e coraggiosa. Anche se nella sua vita, da come si può chiaramente capire, ne ha passate di cotte e di crude.

Ma non è finita qui. Perché, dopo aver ripercorso la sua vita e dopo aver raccontato alcuni dei suoi ricordi più belli della nascita dei suoi figli, Rita è la protagonista di una fantastica sorpresa. I suoi figli, inaspettatamente, hanno voluto dimostrare tutto il loro affetto alla donna. Che, com’è giusto che sia, si è sciolta in una valle di lacrime. Il momento era davvero emozionante, c’è da dirlo. Quindi, è più che normale e, soprattutto, comprensibile la reazione dell’attrice.