GF Vip, il look di Wanda Nara infiamma lo studio: abito super aderente e scollatura super, è davvero impossibile guardare altrove…

L’ottava puntata del Grande Fratello Vip è appena cominciata e già sta succedendo un po’ di tutto. Appena è cominciata la puntata, Alfonso Signorini ha subito parlato con le donne della casa, in particolare con Adriana Volpe e Rita Rusic, che in settimana hanno avuto un duro scontro. Le due hanno si sono parlate ancora una volta e tra di loro si sono inserite anche Antonella Elia, Fernanda Lessa e le altre protagoniste femminili del programma. Prima di cominciare a ripercorrere tutte le dinamiche venute fuori in settimana, però, il conduttore ha come sempre introdotto tutti gli argomenti della serata, ma soprattutto ha presentato i suoi ‘compagni di viaggio’, Pupo e Wanda Nara. L’argentina è davvero stupenda e, come ogni settimana, infiamma il pubblico con il suo look mozzafiato: ecco cosa indossa stasera l’opinionista.

GF Vip, Wanda Nara fa impazzire il pubblico: look da urlo, la scollatura è super

Il Grande Fratello Vip, come sempre, sta tenendo il pubblico attaccato allo schermo. Alfonso signorini ha annunciato che Serena Enardu sta per entrare nella casa e ci resterà come concorrente, ma ha anche anticipato che Paolo Ciavarro incontrerà sua madre Eleonora Giorgi. Insomma, le sorprese non mancano anche questa sera. Prima di cominciare qualunque discorso, però, il conduttore ha presentato Wanda Nara e Pupo, in studio con lui per commentare tutto quello che succede nella casa. La bella argentina ha letteralmente infiammato tutti con il suo corpo mozzafiato, ma soprattutto con il look che ha scelto per la serata. Wanda indossa infatti un abito verde lungo e attillato, e sembra una vera e propria ‘sirena’. Impossibile che lo sguardo non cada su di lei e sulla sua bellezza. Ed è impossibile non guardare proprio lì…

L’abito di Wanda è davvero da urlo e soprattutto ha una scollatura mozzafiato, particolarmente profonda, che mostra le sue forme esplosive, mettendole bene in mostra, e attirando su di sé tutti gli sguardi. E a voi piace il suo abito?