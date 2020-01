Oggi 31 gennaio si è registrata una nuova puntata del Trono Classico di Uomini e Donne: c’è stato uno scontro tra le due troniste, Giovanna e Sara. Ecco cosa è successo.

Dopo la scelta di Giulio Raselli, al programma si sono aggiunti due nuovi tronisti, un uomo ed una donna. Parliamo di Daniele Dal Moro e Giovanna Abate. Il primo lo ricordiamo per esse stato concorrente del Grande Fratello, la Abate invece per esser stata una delle corteggiatrici più di spicco dell’ultimo trono poco concluso, quello del Raselli. I loro percorsi a Uomini e Donne sono iniziati ed iniziano ad avanzare le loro conoscenze con corteggiatori e corteggiatrici: oggi è stata registrata una nuova puntata in studio e le due bellissime giovani sedute sulle famose sedie rosse hanno litigato. Ecco cosa è successo.

Uomini e Donne Anticipazioni Trono Classico: scontro tra troniste, c’entra un corteggiatore

Oggi 31 gennaio è stata registrata una nuova puntata del Trono Classico di Uomini e Donne in studio. Le anticipazioni le riporta il portale vicolodellenews il quale fa sapere anche di uno scontro tra le due troniste. Il primo colpo di scena arriva quando si vede Giovanna uscire in esterna con Sonny: i due hanno flirtato, racconta il portale, ed una volta finita la clip, Sara si è arrabbiata molto, soprattutto con lui. La Abate è uscita anche con Sammy: al termine del video mandato in studio Sara attacca Giovanna dandole della ‘gatta morta’ la quale si difende dicendo che in realtà lei è attratta dalla mente di un uomo.

L’ex corteggiatrice di Giulio Raselli è poi uscita con Alessandro: il giovane però è uscito con entrambe. Giovanna, terminate le clip delle esterne, spiega vicolodellenews, ha pungolato la sua collega di trono accusandola di essere una che si lascia affascinare dai muscoli. Trova sostegno in Gianni il quale sostiene che Sara flirta solo con i suoi corteggiatori senza mostrare contenuti. Insomma, non scorre buon sangue tra le due troniste: riusciranno a trovare punti in comune?