Serena Enardu, confessione inaspettata su Pago: è successo a poche ore dalla nuova puntata del GF Vip, in onda questa sera su Canale 5.

È stata una delle protagoniste di Temptation Island Vip, dove la sua tormentata storia d’amore con Pago ha emozionato milioni di telespettatori. E ancora oggi i fan hanno il fiato sospeso per scoprire cosa accadrà. Dopo la rottura in seguito a Temptation, Serena Enardu è tornata sui suoi passi: oggi la bellissima sarda è decisa più che mai a riconquistare il suo ex, che, però, ha deciso di prendersi del tempo per riflettere. E lo sta facendo all’interno della casa del Grande Fratello Vip, dove è uno dei concorrenti più amati. Dopo il faccia a faccia emozionante della seconda puntata, Pago non sa che, questa sera, Serena entrerà in casa per un nuovo confronto. Ma, proprio a poche ore dal loro incontro, è spuntata una confessione molto particolare della Enardu, in un’intervista al magazine ufficiale di Uomini e Donne. Per riconquistare Pago, ecco cosa sarebbe disposta a fare!

Serena Enardu, confessione inaspettata su Pago: sarebbe disposta a sposarlo anche subito

Manca poco a una nuova scoppiettante puntata del Grande Fratello Vip. I colpi di scena, nell’edizione condotta da Alfonso Signorini, sono all’ordine del giorno. E, anche questa sera, ne vedremo delle belle. Tra le altre sorprese in serbo per i telespettatori, in Casa entrerà di nuovo Serena Enardu, per un secondo faccia a faccia col suo ex compagno Pago. Con ogni probabilità, l’ex coppia ci farà emozionare anche questa sera! Durante il loro primo incontro, il cantante non si è lasciato andare molto, pur essendo felice di vedere Serena. Cosa accadrà questa sera, appena se la ritroverà in Casa? In attesa di scoprirlo, c’è un confessione inaspettata di Serena , che merita di essere sottolineata. In un’intervista a cuore aperto a Uomini e Donne Magazine, l’ex di Temptation Island Vip si è raccontata, condividendo le emozioni di questo momento. E, a un certo punto, si è lasciata andare ad una rivelazione importante sul suo futuro con Pago: “Non mi sono mai sposata perché non credo nel matrimonio. È naturale che oggi, con la paura che ho di perderlo, le rispondo anche domani, anche subito!”. Parole forti quelle di Serena, che convolerebbe a nozze anche subito col suo ex. Come finirà tra la coppia?

Non ci resta che attendere qualche ora per scoprire cosa accadrà durante l’incontro tra Pago e Serena. Quel che è certo è che il cantante resterà molto stupito da questa sorpresa. E voi, sareste felici di vederli di nuovo insieme?