Alessandra Amoroso si lascia andare ad una dichiarazione sulla crisi con Stefano: le sue parole su Instagram non lasciano alcun dubbio in merito…

Alessandra Amoroso è certamente tra le cantanti uscite dal Talent Show di ‘Amici di Madia De Filippi’, ad aver riscosso maggior successo. Conosciuta per la sua bravura a livello internazionale, si è sempre mostrata una ragazza in gamba, solare e simpatica. Di origini salentine, negli ultimi anni sta conquistando un successo musicale dietro l’altro. Successi che nel tempo ha avuto modo di festeggiare non solo con amici e parenti, ma anche con una persona a lei molto cara. Alessandra si è sempre mostrata molto riservata per quanto riguarda la sua vita sentimentale, tenendo lontano dai riflettori gli amori e le questioni di cuore. Eccezion fatta per il compagno Stefano Settepani. I due avevano una reazione ormai da oltre tre anni, condividendo anche sui social alcuni attimi della loro vita quotidiana e dei loro progetti futuri. Essì, pare che i due avessero intenzione di metter su famiglia e unirsi in matrimonio, fino a questo inverno, quando hanno iniziato a circolare alcuni rumors su una possibile crisi. Rumors sempre più insistente che hanno spinto la cantante salentina a fare delle dichiarazioni importanti tramite Instagram… Vediamo cos’ha detto.

Alessandra Amoroso sulla crisi con Stefano: il suo post su Instagram non lascia alcun dubbio

Alessandra Amoroso è sempre stata molto riservata su ciò che concerne la sua vita privata, ma nonostante ciò, ha dovuto fare i conti con i rumors che insistentemente l’hanno rincorsa per settimane. E’ da un po’, infatti, che si sono fatte più insistente le voci sulla presunta crisi col compagno Stefano Settepani, tanto da spingere la cantante a far chiarezza. La cantante dopo un cambio di look decisamente radicale, ieri sera ha deciso di scrivere un lungo post su Instagram per rimuovere qualsiasi dubbio sulla vicenda.

Alessandra ha spiegato che con grande rammarico la storia tra lei e Stefano è giunta al termine un mese fa. Purtroppo la relazione non riusciva a proseguire nel modo sperato e questo ha spinto i due a interrompere la loro storia, con non poco rammarico. Nel post ha ovviamente chiarito di non dover spiegare i motivi che l’hanno portata a tale scelta e che certi argomenti devono continuare a restare privati. Ha infatti così scritto: “Io e Ste non stiamo più insieme da un mese per motivi che non per forza devo esplicitare sui social. Leggo e ascolto cose non vere sul nostro rapporto e mi dispiace perché credevo nel nostro rapporto e mi dispiace perché credevo nella famiglia e in un futuro in egual modo TUTTI E DUE! Ci abbiamo provato fino alla fine, purtroppo non è finita come pensavamo… L’entusiasmo comunque salva la vita ed essa è troppo preziosa per non continuare ad amarla”