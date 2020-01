Federica Pellegrini stesa a bordo piscina in costume: il ‘dettaglio’ scatena i commenti e scatta l’ironia social, ecco cos’è successo sul profilo della nuotatrice.

Federica Pellegrini è un vero e proprio simbolo del mondo dello sport in Italia. Pluricampionessa mondiale ed europea nello stile libero, Federica è anche una bellissima donna, e le sue foto sui social diventano subito virali. Impegnata in questo periodo come giudice di ‘Italia’s Got Talent’, la campionessa mostra la sua forte personalità e la sua simpatia. Tutti, però, guardano anche il suo fisico incredibile e la sua grande femminilità. Spesso Federica si è mostrata anche in veste più ‘audace’ sui social, facendo impazzire i suoi tantissimi fan. Poco fa la nuotatrice ha postato sul suo profilo Instagram una foto in costume, mentre era stesa a bordo piscina. Un ‘dettaglio’ dell’immagine, però, ha scatenato i commenti, facendo scattare l’ironia social: ecco di cosa si tratta.

Federica Pellegrini in costume: il ‘dettaglio’ fa scattare l’ironia su Instagram

Federica Pellegrini è una sportiva di primissimo livello, ma è anche una donna estremamente affascinante, con un fisico davvero mozzafiato. Poco fa la nuotatrice ha pubblicato su Instagram uno scatto da urlo, in cui è stesa a bordo piscina in costume, stremata dopo l’allenamento, come lei stessa sottolinea nella didascalia del post. Federica indossa un pezzo intero particolarmente sgambato, che mette in evidenza le sue gambe lunghe e da capogiro. Ma a catturare l’attenzione è soprattutto un ‘dettaglio’ che non è certo passato inosservato.

La foto mostra in primo piano i piedi della Pellegrini, che a causa della prospettiva sembrano davvero enormi. E’ lei stessa a sottolinearlo nella didascalia, spiegando che non porta il numero 50, ma che la lunghezza dei suoi piedi è solo un’illusione ottica. Nonostante la precisazione, però, sono stati tantissimi i commenti che hanno sottolineato questa particolarità, molti dei quali con tono scherzoso. Eccone alcuni.

Lo scatto pubblicato da Federica Pellegrini, come dicevamo, ha ricevuto tantissimi commenti e in poco tempo ha fatto scattare l’ironia social per il ‘dettaglio’ dei suoi piedi, che ha colpito davvero tutti, anche se non sono mancati tanti complimenti per la sua bellezza e la sua incredibile femminilità.