GF Vip, Serena Enardu entra nella casa come nuova concorrente: interviene il suo ex Giovanni Conversano, la rivelazione su Instagram.

Giovanni Conversano è stato fidanzato con Serena Enardu ai tempi della partecipazione a Uomini e Donne. Lei era sul trono in quel periodo e il pugliese la corteggiava. Serena abbandonò il programma perché non si fidava di lui, ma poi tornò in studio a riprenderselo quando lui era diventato il nuovo tronista, facendo emozionare tutti con il suo ingresso in studio. Una scena davvero indimenticabile, che è rimasta nel cuore di tutti i fan del dating show. Oggi, però, i due non sono più insieme da tanti anni: Serena è impegnata nella sua situazione con Pago, mentre Giovanni ha costruito una famiglia con Giada Pezzaioli. Da quando, però, la Enardu è tornata in tv, prima con Temptation Island Vip e ora con il Grande Fratello Vip, Conversano è solito commentare i suoi comportamenti, spesso con parole poco carine. Anche questa sera è intervenuto su Instagram quando Serena è entrata nella casa del GF: ecco cosa ha rivelato.

Giovanni Conversano commenta l’ingresso di Serena al GF Vip: ecco cosa ha rivelato

Serena Enardu questa sera è entrata nella casa del Grande Fratello Vip e ci resterà come concorrente. La notizia ha fatto impazzire il pubblico, che è stato felice di poter vedere l’incontro tra Serena e Pago, un momento davvero emozionante. Non per tutti, però. Su Instagram, infatti, è arrivato il commento di Giovanni Conversano, che ha usato parole forti contro la sua ex, facendo una particolare rivelazione. “Questa cosa mi puzza”, ha scritto, “Io non parlo mai a caso, certo di non sbagliarmi”.

“E vissero tutti ‘…’ e contenti”, scrive Giovanni. Cosa avrà voluto dire l’ex di Serena Enardu? Non ci resta che aspettare nuovi, eventuali, sviluppi sulla vicenda.