Durante la diretta dell’ottava puntata del GF Vip, Serena Enardu è entrata nella casa: la reazione di sua sorella Elga è davvero da brividi.

È stato, senza alcun dubbio, uno dei momenti più emozionanti ed attesi dell’ottava puntata del GF Vip. Dopo l’incontro scorso, Serena Enardu ha nuovamente incontrato Pago. E questa volta è andata decisamente meglio. Nei giorni scorsi, sia il cantautore sardo che l’ex tronista di Uomini e Donne avevano chiaramente espresso i loro sentimenti reciproci: si amano ancora. Ed è per questo motivo che il GF Vip ha dato loro la possibilità di continuare a viversi. Facendo entrare, così, la sarda all’interno della casa come nuova concorrente. Insomma, un vero e proprio gran colpo di scena. La domanda adesso, però, sorge spontanea: come avrà reagito la sua famiglia? E, soprattutto, come avrà reagito Elga? Le due hanno un rapporto simbiotico, lo sappiamo. Per questo motivo, sua sorella gemella come avrà reagito di fronte ad immagini così emozionanti? Ecco tutti i dettagli.

Serena Enardu nella casa del GF Vip: la sorprendente reazione di Elga

Come raccontato in diversi nostri articoli, il rapporto che c’è tra Serena ed Elga è davvero speciale. Certo, sono sorelle gemelle. È più che normale, quindi, che ci sia un legame incredibile. Eppure, il loro è, senza alcun dubbio, un rapporto davvero simbiotico. È proprio per questo motivo che, nel corso dell’ottava diretta del GF Vip, durante la quale l’ex tronista di Uomini e Donne ha fatto il suo ingresso all’interno della casa più spiata d’Italia per stare accanto a Pago, sua sorella Elga sia stata protagonista di una reazione davvero inaspettata e sorprendente. Da come si può chiaramente vedere dalle immagini condivise sul suo canale social ufficiale, la bellissima Enardu, insieme a suo marito Diego Daddì, si è sciolta in una valle di lacrime nel vedere Serena e Pago innamorati e più felici che mai. Lo si capisce chiaramente dal ‘sottofondo’ alle immagini.

Ma non è finita qui. Perché, subito dopo, Elga è intervenuta in diverse Instagram Stories per spiegare a parole cosa ha provato nel vedere sua sorella finalmente felice accanto a Pago. ‘Inutile dirvi che siamo felicissimi. Siamo qui a casa io, mia madre, mio padre, Tommaso e Diego. Ed abbiamo brindato, abbiamo pianto, ci siamo abbracciati e siamo felicissimi. Finalmente la nostra famiglia si è riunita’, queste la parole che utilizza Elga per descrivere alla grande la contentezza del momento.

La frecciatina di Giovanni Conversano all’ingresso di Serena

Ovviamente, l’ingresso in casa di Serena non è assolutamente passata inosservata. Subito dopo, infatti, è arrivata la frecciatina di Giovanni Conversano, ex fidanzato dell’Enardu.