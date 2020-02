Carlotta Maggiorana, concorrente del Grande Fratello VIP, ha fatto una confessione choc: ecco le sue parole al coinquilino Patrick.

Il Grande Fratello VIP sta regalando molte emozioni ai concorrenti ed al pubblico da casa. A tutti coloro che stanno vivendo l’esperienza nella casa più spiata d’Italia mancano i loro cari, ma allo stesso tempo cercano di viversi a pieno l’opportunità di essere nel programma più amato d’Italia. A qualcuno però, la casa comincia a star stretta: parliamo di Carlotta Maggiorana che, già da tempo, lamenta uno stato di malessere interiore. Spesso nel reality l’abbiamo vista in lacrime: la giovane sente una forte mancanza della sua famiglia. Nel pomeriggio l’ex Miss Italia ha fatto una confessione al suo coinquilino Patrick: ecco cosa ha dichiarato.

Grande Fratello VIP, Carlotta Maggiorana al limite: la confessione choc

Carlotta Maggiorana da tempo lamenta uno stato di malessere interiore all’interno della Casa del Grande Fratello VIP. L’ex Miss Italia sente una forte mancanza dalla sua famiglia: più volte è stata in nomination ma il pubblico da casa non ha mai votato per la sua eliminazione. Anche questa settimana risulta essere tra coloro che potrebbero abbandonare la casa insieme a Barbara, Michele e Patrick. La giovane 28enne sta attraversando momenti di grande difficoltà nella casa più spiata d’Italia ed oggi, durante un confronto con il suo coinquilino Patrick, ha fatto una confessione che ha spiazzato tutti.

“Ho detto che domani vorrei tornare a casa. Ho detto ciò che sento, ho fatto il mio percorso, ho dato tutta me stessa ma non sto bene fisicamente. Spero che il pubblico mi voti, voglio tornare a casa. Ho detto quello che sono, quello che voglio“: queste sono le parole della Maggiorana. La concorrente del GF VIP ha espresso il suo desiderio di tornare a casa per riabbracciare la sua famiglia: ha confessato di non star bene fisicamente e che ha bisogno di uscire. Il pubblico accoglierà la sua richiesta? Lo scopriremo nella diretta di domani sera, 3 febbraio, su Canale 5 in prima serata.