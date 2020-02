Diletta Leotta, la vestaglia che indossa si apre troppo: scollatura profonda, ma tutti guardano lì, nelle stories pubblicate dalla conduttrice su Instagram.

È una delle conduttrici più amate del momento. Presto, per lei, ci sarà la grandissima occasione sul Palco dell’Ariston, essendo una delle donne scelte da Amadeus per affiancarlo a Sanremo 2020. Ma, nel frattempo, Diletta Leotta continua a collegarsi con gli appassionati di calcio, in diretta dai campi di Serie A. Anche questa domenica, la bellissima siciliana si sta preparando per assistere al match delle 12.30, trasmesso da Dazn. E, proprio qualche minuto fa, la Leotta ha pubblicato alcune stories su Instagram che non sono passate inosservate. La vestaglia che indossa si apre un po’ troppo, mostrando la notevole scollatura di Diletta. Ma è un altro ‘particolare’ dettaglio a catturare l’attenzione. Siete curiosi di scoprire di cosa si tratta? Ve lo mostriamo subito.

Diletta Leotta, la vestaglia si apre troppo: scollatura da urlo, ma è un altro dettaglio a colpire tutti

Manca poco alla 70 esima edizione del Festival di Sanremo. Un’edizione che si preannuncia ricco di novità. Amadeus ha messo su un cast davvero stellare e, come compagne di viaggio, ha scelto tante donne, sempre diverse per ogni prima serata. Tra le vallette che lo affiancheranno sul palco dell’Ariston c’è anche lei, Diletta Leotta. La conduttrice sportiva è una vera e propria icona di bellezza: gli uomini impazziscono per lei e le sue curve mozzafiato. Basta dare un’occhiata al suo seguitissimo profilo di Instagram: i post pubblicati da Diletta sono sempre invasi da una pioggia di likes e complimenti. E, proprio su Instagram, poco fa Diletta ha pubblicato delle stories che non sono passate inosservate. La conduttrice si prepara per una nuova domenica di Serie A, e decide di riprendersi con il cellulare. Nei video apparsi nelle sue stories, Diletta indossa una vestaglia in raso nero, che però si apre un po’ troppo! La scollatura è notevole, ma c’è anche un altro dettaglio che non passa inosservato. La bella siciliana ha dovuto ricorrere a un rimedio per coprire i segni di una notte insonne. Ecco uno screen tratto dalle stories della Leotta:

Eh si, la bella Diletta ha dormito solo due ore e , per rimediare, ha utilizzato dei cerotti per le occhiaie. Il risultato però è stato più che positivo! “Fresca come una rosa”, dichiara Diletta nella stories successiva, scherzando con la sua truccatrice. Insomma, non saranno due ore di sonno a scalfire la bellezza della ‘Diletta Nazionale’! E voi, cosa aspettate a seguirla su Instagram?