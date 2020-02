GF Vip, Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia sempre più vicini: il ballo in giardino è romantico, il gesto inaspettato di lui fa sognare i fan, ecco cos’è successo.

Il Grande Fratello Vip sta entrando sempre più nel vivo e cominciano a crearsi le prime dinamiche tra i concorrenti. L’ultima puntata ha visto l’ingresso di Serena Enardu come nuova concorrente della casa, e la cosa ha certamente sconvolto un po’ gli equilibri, soprattutto per Pago, che ha deciso di darle una seconda opportunità. I due hanno trascorso le prime notti particolarmente vicini, facendo tornare a sognare il pubblico. Durante la puntata non sono mancati anche dei riferimenti alle tante liti avvenute in settimana, come quella tra Antonella Elia e Clizia Incorvaia, che è stata particolarmente accesa. L’ex moglie di Francesco Sarcina, però, è stata anche protagonista di un bel momento, ovvero l’ingresso in casa di Eleonora Giorgi, mamma di Paolo Ciavarro, che ha voluto parlare anche con lei, visto il bel rapporto d’amicizia che la lega a suo figlio. Il pubblico a casa, e anche la stessa Giorgi, sogna infatti che tra i due scocchi la scintilla. Poco fa sul profilo Instagram del Grande Fratello è apparso un video in cui Clizia e Paolo sono sempre più vicini: il gesto di lui ha fatto impazzire i fan.

GF Vip, Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sempre più vicini: il gesto di lui fa impazzire i fan

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia sono davvero molto uniti. Da quando sono entrai nella casa del GF Vip, infatti, i due hanno stretto una forte amicizia, che li porta a stare spesso molto vicini. E’ innegabile che tra loro ci sia grande armonia, e una gran parte del pubblico ha cominciato presto a fantasticare sul loro rapporto, sperando che potesse evolversi in qualcosa di più di una semplice amicizia. Del resto, i due concorrenti sono entrambi single ed eventualmente pronti ad innamorarsi. Ma come stanno realmente le cose tra di loro? Fino ad oggi i due sembrano davvero solo amici, ma poche ore fa c’è stato un episodio che ha fatto letteralmente impazzire i fan. Mentre erano in giardino, Paolo e Clizia si sono lasciati andare a un ballo lento sulle note di Claudio Baglioni. Durante la canzone, erano davvero vicini e stretti, ma è stato il gesto improvviso di Paolo a far sognare i fan del programma.

Come si vede nel video, a fine ballo Paolo ha dato una serie di baci sul viso a Clizia, avvicinandosi parecchio anche alle labbra. Lei, dal canto suo, non ha battuto ciglio e si è lasciata baciare, facendo così volare la fantasia del pubblico. E allora non ci resta che aspettare nuovi, eventuali, sviluppi sulla vicenda.