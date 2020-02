Ludovica Valli, lo scatto super: la giacca si apre, sotto non c’è niente, Instagram diventa ‘bollente’ e i fan impazziscono per lei.

Ludovica Valli è stata una delle troniste più amate di Uomini e Donne. La sua storia con Fabio Ferrara, il ragazzo che lei ha scelto e che poco tempo dopo è entrato a far parte della redazione del programma, ha fatto sognare il pubblico, ed è stata davvero intensa, nonostante la durata non particolarmente lunga. I due, infatti, hanno partecipato anche a Temptation Island e ne sono usciti insieme, salvo poi lasciarsi poco dopo. Oggi Ludovica è felice accanto all’imprenditore Gianmaria De Gregorio, che le ha restituito il sorriso, rendendola di nuovo felice. I due sono reduci da un’indimenticabile vacanza alle Maldive, durante la quale l’influencer ha fatto impazzire i fan con le sue foto in costume. Ludovica, infatti, è sempre molto attiva sui social, dove condivide praticamente tutto quello che fa. L’ultimo post che ha pubblicato è davvero super: la sua giacca si apre, ma sotto non c’è niente, e la cosa manda i followers in delirio.

Ludovica Valli, la giacca si apre e sotto non c’è niente: fan in delirio per l’influencer

Ludovica Valli condivide con i fan tutto quello che fa e spesso si mostra anche in vesti più ‘audaci’, facendo impazzire i suoi ammiratori. Poco fa, ad esempio, ha pubblicato sul suo profilo Instagram un post che ha davvero mandato in delirio i suoi followers. Nella foto in questione, Ludovica indossa un tailleur pantalone nero, che è davvero elegante. Ma non è tutto. A far esplodere i commenti e i like è il fatto che la giacca di Ludovica è quasi tutta aperta, ma lei sotto non indossa nulla, nemmeno la biancheria intima, il che ha permesso ai fan di vedere qualcosa di ‘troppo’.

Le forme di Ludovica sono davvero esplosive e a stento riescono a essere contenute nella giacca, ma soprattutto fanno volare la fantasia dei fan, che in poco tempo hanno invaso il post di like e commenti.