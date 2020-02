In una delle sue ultime Instagram Stories, l’accappatoio di Elettra Lamborghini si apre: la cantante si rende conto dell’incidente e si copre.

È giunta a Sanremo, Elettra Lamborghini. In occasione della sua prima partecipazione alla più grande manifestazione italiana di musica, la giovane cantante è giunta, qualche ora fa, nella famosa città dei fiori. Certo, la prima puntata del Festival andrà in onda domani, martedì 4 Febbraio. Ma, sia i cantanti che il conduttore, sono super impegnati in queste ore che anticipano il debutto. E lo sa bene la bellissima Elettra. Che, pochissimi istanti fa, si è mostrata ai suoi followers Instagram mentre è nella sua stanza d’albergo, intenta ad ultimare ‘trucco e parrucco’ prima di andare chissà dove. Tuttavia, ciò che cattura l’immediata attenzione dei suoi followers è un particolare ‘dettaglio’. Mentre, infatti, Elettra mostra ai suoi fan le fasi della sua preparazione, l’accappatoio che indossa si apre sul suo Lato A. Lasciando intravedere, così, un po’ troppo. Ecco i dettagli di questo incidente ‘piccante’.

Elettra Lamborghini, l’accappatoio si apre proprio lì: si copre giusto in tempo

Un incidente davvero ‘piccante’, quello accaduto pochissimi istanti fa ad Elettra Lamborghini nella sua stanza d’albergo. Come raccontavamo precedentemente, mentre la giovane voce di ‘Pem Pem’ è intenta ad ultimare la sua preparazione, è protagonista di un vero e proprio incidente con il suo accappatoio. Che, senza alcun dubbio, non sarà passato assolutamente inosservato ai suoi attenti ed accaniti sostenitori. È nella sua stanza d’albergo, come dicevamo. E, per informare i suoi followers su quale è la canzone che durante il tour le da molta carica, Elettra si abbassa un po’ troppo. Determinando, così, l’apertura del suo accappatoio. Ovviamente, non è successo nulla di ‘scandaloso’. Anche perché Elettra, proprio per evitare qualsiasi visione ‘compromettente’, riesce a coprirsi immediatamente con la sua mano.

Insomma, un inizio di Festival davvero con il ‘botto’, no? Ma, ammettiamolo, non avevamo alcun dubbio.

Con chi duetterà al Festival di Sanremo?

Come raccontato in diversi nostri articoli, Elettra Lamborghini è molto attiva sui social. Sul suo canale social ufficiale, la giovane ereditiera è solita intrattenere i suoi followers sia con foto davvero deliziose e sia con racconti davvero inediti. È proprio per questo motivo che, in merito alla sua partecipazione alla settantesima edizione del Festival di Sanremo, la cantante del tormentone estivo di qualche anno fa ‘Pem Pem’ ha voluto annunciare in anteprima con chi condividerà il palco dell’Ariston durante la serata dedicata ai duetti. Noi siamo pronti a ballare, a divertirci e a cantare insieme a loro, voi?