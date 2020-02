Elodie Sanremo 2020, Marracash ha deciso: l’annuncio in tv

Elodie a Sanremo 2020: Marracash ha preso una decisione proprio a pochi giorni dal Festival ed ha scelto di annunciarlo in televisione

Elodie sarà a Sanremo 2020: salirà sul palco dell’Ariston e si esibirà davanti al pubblico presente e davanti a milioni di telespettatori italiani. Le ultime voci di gossip su Elodie raccontano di una tenera storia d’amore che sta vivendo con il rapper, Marracash. Ecco, proprio quest’ultimo ha parlato in un’intervista a Che tempo che fa del suo rapporto con Elodie, approfittando anche per promuovere il suo nuovo lavoro discografico. La coppia sarà insieme durante il soggiorno a Sanremo. Si tratta di due cantanti: una partecipa al Festival, l’altro no. Quindi, non era così scontato vederli insieme. E, infatti, Marracash ha già preso una decisione a riguardo e l’ha comunicato in televisione quand’è stato ospite di Fabio Fazio.

Sanremo 2020, Elodie: la decisione di Marracash a pochi giorni dalla prima puntata

Una decisione appena arrivata, o forse, appena comunicata. Marracash ha detto chiaramente che non sarà con Elodie nei primi giorni in cui si esibirà a Sanremo: “Andrò a trovarla solo alla finale. Non prima perché non voglio agitarla”. Insomma, potrebbe anche essere una decisione maturata col tempo. Un qualcosa a cui stavano pensando da un po’ e che solo negli ultimi giorni hanno reso ufficiale. Ricordiamo, infatti, che Elodie volle chiarire alcuni punti proprio in un’intervista rilasciata a La Repubblica: “Mi piace avere il mio spazio: i primi giorni voglio essere concentrata. Forse verrà verso la fine del festival. Sto bene con Fabio, sono felice. Essere una coppia è bellissimo, ma per me è altrettanto importante fare le cose da sola. Come in famiglia, sempre meglio cavarsela da soli”.

I due, lo ricordiamo, si sono conosciuti grazie al lavoro. In estate, sono spuntate alcune foto che li ritraggono insieme e le voci di gossip sulla loro presunta relazione sono state presto confermate sia dall’uno che dall’altra.

Come va in ambito lavorativo?

Per Marracash va a gonfie vele. Ma lo stesso si può dire anche per Elodie, che proprio qualche giorno prima del Festival di Sanremo presenta il suo nuovo disco dal nome This Is Elodie.