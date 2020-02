Giulia De Lellis in intimo infiamma Instagram: lo scatto è ‘bollente’ e fa impazzire i fan, ma un ‘dettaglio’ costa numerose critiche all’influencer, ecco di cosa si tratta.

Giulia De Lellis non ha certo bisogno di presentazioni. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha costruito ormai una carriera davvero di tutto rispetto da quando è uscita dal programma di Maria De Filippi, e oggi è una delle influencer più in voga sul web. Il suo primo libro ‘Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza’ è stato un successo incredibile, un vero e proprio record di vendite. Anche la web serie di cui è stata protagonista, ‘Una Vita in Bianco’, è stata molto seguita. Insomma, Giulia è una garanzia, e qualsiasi cosa decida di fare, le riesce sempre alla grande. Amatissima sui social, tanto che il suo profilo Instagram conta ben 4 milioni e 400mila followers, Giulia però riceve spesso anche dure critiche. Proprio com’è successo poco fa, quando una sua foto in intimo davvero ‘bollente’, le è costata diversi commenti negativi per un particolare ‘dettaglio’: ecco di cosa si tratta.

Giulia De Lellis in intimo: lo scatto è ‘bollente’, ma piovono critiche per un ‘dettaglio’

Giulia De Lellis ha pubblicato pochi minuti fa uno scatto su Instagram in cui indossa un completino intimo di nero tutto ricamato, che mette ben in evidenza il suo fisico spaziale. La biancheria di Giulia rientra nella linea di Tezenis per San Valentino. Inutile dire che la foto ha fatto boom di like e commenti in pochissimo tempo. Del resto, il corpo della De Lellis è mozzafiato, e in questa immagine è coperto davvero al minimo indispensabile. Ma non è tutto.

Lo scatto, infatti, oltre a ricevere tanti complimenti per la bellezza di Giulia, ha ricevuto anche diverse critiche, perché un ‘dettaglio’ del corpo dell’influencer non è proprio piaciuto ad alcuni suoi followers, che glielo hanno fatto notare nei commenti.

Secondo alcuni followers di Giulia, i suoi tatuaggi sarebbero di cattivo gusto. Non tutti, dunque, sembrano apprezzare i disegni che la De Lellis ha scelto di farsi fare sul corpo, tanto da criticarla con toni anche abbastanza decisi. Voi da che parte state?