Giulia De Lellis è senza ombra di dubbio il personaggio del momento. Il suo libro ‘Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza’, è uscito da poco in libreria e sta già riscuotendo grande successo. L’influencer sta facendo un grande lavoro di promozione in tv, infatti è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo e anche di Mara Venier a Domenica In, ma anche nelle librerie, e sta girando l‘Italia con il suo ‘tour firmacopie’, seguitissimo dai fan. A breve, come ha annunciato sui social, Giulia prenderà un periodo di pausa per dedicarsi del tempo senza pensare sempre al lavoro. Intanto però, il suo libro continua ad avere un successo incredibile: ecco il numero record di copie vendute.

Giulia De Lellis ha scritto un libro sulla fine della sua storia con Andrea Damante e su come si è pian piano ripresa da questa grande delusione amorosa. La vita di Giulia è sotto i riflettori da quando ha partecipato a Uomini e Donne, e oggi che l’influencer è felicemente fidanzata con Andrea Iannone, i suoi fan continuano a volere risposte e dettagli sulla rottura con Damante. Lei li ha accontentati con il suo libro, che sta vendendo tantissimo e ha raggiunto cifre record.

Stando ai dati GfK, sono 53.674 le copie vendute, una cifra che ha permesso alla prima fatica letteraria di Giulia di raggiungere il record di libro più venduto al lancio degli ultimi due anni. Ma non è finita. In questo momento il libro che la De Lellis ha scritto con la collaborazione di Stella Pulpo, è primo nella classifica delle vendite in generale, così come nella categoria Varia.

