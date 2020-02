Gf Vip, faccia a faccia tra Rita Rusic ed Adriana Volpe: il duro confronto

Durante la puntata di questo sera del GF Vip, c’è stato un duro faccia a faccia tra Rita Rusic ed Adriana Volpe: cos’è successo tra le due donne.

Si prospetta una nona puntata del Grande Fratello Vip davvero imperdibile. Non soltanto per la rivelazione ‘scottante’ ad Antonella Elia, di cui vi abbiamo parlato anche in un nostro recente articolo, ma anche per il temutissimo confronto tra Rita Rusic ed Adriana Volpe. Come ben sapete, il loro rapporto, all’interno della casa più spiata d’Italia, non è mai stato idilliaco. Non è mai corso buon sangue tra le due donne, ammettiamolo. E non lo hanno mai nascosto. È proprio per questo motivo che, in seguito all’eliminazione della settimana scorsa, l’ex moglie di Vittorio Cecchi Gori è ritornata all’interno della casa per un ultimo faccia a faccia con l’ex conduttrice della Rai. Ecco cosa è successo.

GF Vip, il duro confronto tra Adriana Volpe e Rita Rusic: i dettagli

Sapevamo che sarebbe successo. Ed, in effetti, così è stato. Durante la puntata di questa sera del Grande Fratello Vip, c’è stato un nuovo faccia a faccia tra Adriana Volpe e Rita Rusic. Tra le due donne non c’è reciproca simpatia e questo duro confronto avvenuto in diretta televisiva ne da la conferma. Ritornata nella casa più spiata d’Italia, in seguito anche alle dure rivelazione nel salotto della domenica sera di Barbara D’Urso, l’ex moglie di Vittorio Cecchi Gori si è scagliata nuovamente contro l’ex conduttrice della Rai. Durante questo confronto, le due donne non se le sono affatto mandate a dire. Rita accusa Adriana di essere una falsa amica delle donne, di aver organizzato alla perfezione la sua nomination e di avere, soprattutto, un ‘secondo fine’: eliminare tutte gli altri concorrenti. La Volpe, dal canto suo, non soltanto confuta queste tesi, ma conferma quanto sia estremamente differente da lei.

‘Io cammino a testa alta, mi guardo allo specchio e sono serena’, conclude il confronto con Rita Rusic, l’ex conduttrice della Rai. Voi, invece, da che parte state?