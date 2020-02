Tra i concorrenti de L’Isola dei Famosi 2020 spunta anche un ex gieffino molto amato: ecco di chi stiamo parlando e le ultime anticipazioni

Tutto pronto per la nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Nonostante gli ascolti poco allettanti della scorsa edizione, la rete del Biscione, insieme a Magnolia, ha deciso di confermare il reality show girato in Honduras. Nella prossima edizione, però, ci sarà un cambio al vertice: Alessia Marcuzzi, infatti, non sarà più la conduttrice del reality show. La notizia è stata confermata nei giorni scorsi. Al suo posto potrebbe esserci Ilary Blasi: la moglie di Francesco Totti, dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip ed Eurogames, sarebbe pronta per vivere questa nuova avventura. Per quanto riguarda invece l’inviato, gli opinionisti e la data di messa in onda, non abbiamo ancora notizie certe. Nel ruolo di inviato dall’Honduras non dovrebbe esserci più Alvin, che dovrebbe cedere il posto a Can Yaman, attore divenuto famoso in Italia grazie alla serie televisiva “Bitter Sweet – Ingredienti d’amore“. L’attore di origini turche è apparso anche nella prima puntata della nuova edizione di C’è Posta per Te. Riguardo alla data di messa in onda, invece, dovrebbe mancare veramente poco all’inizio di questa nuova ed entusiasmante edizione.

Isola dei Famosi 2020 concorrenti: i nomi

I nomi dei partecipanti della prossima edizione del reality show non sono stati ancora ufficializzati. Il settimanale Spy, però, ha avanzato alcune ipotesi. Sull’isola honduregna pare siano pronti a sbarcare il conduttore radiofonico Marco Baldini, la ‘nipote d’arte’ Alessandra Mussolini e Alessia Macari, vincitrice della prima edizione del Grande Fratello Vip. Il settimanale Oggi, invece, anticipa il nome di Rosanna Lambertucci, conduttrice e icona storica della nostra televisione. Non è finita qui, perchè di recente il settimanale Spy ha anticipato altri due nomi. Secondo il giornale, infatti, pare che siano stati avvistati negli studi di Cologno Monzese Stefania Orlando e Ascanio Pacelli. Per quest’ultimo si tratterebbe di un ritorno al reality show dopo la partecipazione alla quarta edizione del Grande Fratello. Ascanio è da tempo lontano dalla televisione e il reality show di Canale 5 potrebbe essere l’occasione giusta per il rilancio. Nella casa del Grande Fratello, Pacelli è divenuto famoso per il suo spirito da gladiatore. L’esperienza selvaggia e faticosa dell’Honduras dunque potrebbe non scalfire il romano.

I fan del reality show accoglierebbero con grande entusiasmo lo sbarco di Pacelli in Honduras. Ascanio, infatti, è uno dei concorrenti più amati di tutte le edizioni del Grande Fratello.