Amici 19 Anticipazioni, sono state assegnate altre due maglie verdi per il serale: ad accedervi, adesso, sono proprio loro.

Manca davvero poco al Serale di Amici 19. Ed è per questo motivo che, in queste settimane, tutti i ragazzi sono impegnati negli esami. I posti totale per la fase finale del talent ne sono dieci. Ma, considerato che ne sono state assegnate – al momento – quattro, ne restano soltanto sei per completare le rispettive squadre. Come raccontato in diversi nostri articoli, la prima ad aggiudicarsi la maglia verde è stata Nyv. Seguita, poi, da Giulia, Nicolai e Valentin. Nel corso della registrazione di ieri, però, ne sono state assegnate altre due. Stando alle anticipazioni riportate dal sito web Il Vicolo delle News, ad accedere direttamente al serale sono due allievi della scuola molto amati. Di chi parliamo? Ecco tutti i dettagli.

Anticipazioni Amici 19, al serale ci saranno anche loro: altre due maglie verdi

Stando a quanto riportato dal sito web Il Vicolo delle News, nel corso della registrazione di ieri di Amici 19, sono state assegnate altre due maglie verdi. Il Serale si sta sempre di più avvicinando. Ed è per questo motivo che, in queste ultime settimane di scuola, gli allievi rimasti in gioco debbano affrontare gli esami per l’accesso immediato alla fase finale. nelle precedenti settimane, come dicevamo precedentemente, ne sono state assegnate ben quattro di maglie verdi. Nel corso della registrazione di ieri, invece, altre due. Ma a chi? Ecco. Da come riportato dalle anticipazioni trapelate sul sito, sembrerebbe che la felpa sia stata assegnata ad altri due talenti molto amati all’interno della scuola. Sapete di chi parliamo? Di Gaia e di Javier. Ebbene si. Rispettivamente la cantante e il ballerino di danza classica sono riusciti ad aggiudicarsi la famosa e tanto agognata maglia per accedere alla fase finale del gioco.

In attesa di scoprire i restanti membri delle due squadre che si contenderanno il premio finale del Serale, chi vorreste al Serale?

La polemica social dopo l’ingresso di Matteo

Giusto una settimana fa, all’interno della scuola di Amici 19, vi è entrato anche un altro ballerino. Non soltanto Nicolai, ma anche Matteo. Fortemente voluto dalla maestra Veronica Peparini, il giovane è, a tutti gli effetti, un allievo della scuola. Appena entrato, però, è scoppiata una vera e propria polemica social. Non si discute affatto la sua bravura, nient’affatto! Piuttosto, la volontà da parte dei professori a far entrare, all’interno della scuola, nuovi concorrenti ad un passo dal serale. Siete d’accordo anche voi?

