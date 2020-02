Roberto Farnesi, il dramma dello stalking: racconto da brividi

Roberto Farnesi, il dramma dell’attore vittima di stalking da parte di una fan: racconto da brividi su quanto accaduto e su come ha influito sulla sua vita

Roberto Farnesi è certamente tra gli attori più amati e apprezzati del panorama cinematografico e televisivo Italiano. L’ex attore di ‘Carabinieri’, ‘Le tre rose di Eva’ e ‘Cento Vetrine’, è attualmente impegnato con il telefilm di Rai 1 ‘Il paradiso delle Signore‘. L’attore che sta vivendo un periodo molto florido lavorativamente parlando, ha attraversato un periodo molto difficile per quando riguarda la sua vita privata. L’attore, infatti, è stato protagonista di uno spiacevolissimo episodio, che è l’ha visto coinvolto per qualche mese. L’attore è stato vittima di stalking da parte di una sua fan, che lo avrebbe seguito e importunato per vari masi, fino a spingere l’uomo di sporgere denuncia. La donna infatti si sarebbe recata molte volte nei ristoranti di proprietà dell’attore e si sarebbe introdotta anche nei giardini di casa sua. Oltretutto, attraverso diversi profili social fake, lo avrebbe importunato e cercato insistentemente anche virtualmente. Attualmente la situazione è sotto esame in tribunale, in attesa di una sentenza definitiva e in merito l’attore ha dichiarato al settimanale ‘Gente’: “Essere vittima di questo reato significa sentirti pesantemente condizionato. Sei sempre sul chi va la, le tue abitudini e i tuoi ritmi di vita ne risentono. E tutto a causa di una persona che nemmeno conosci“. Ma nella lunga intervista si è parlato tanto anche del rapporto che ha con la compagna Lucya. Vediamo insieme cos’ha dichiarato l’attore.

Roberto Farnesi da vittima stalking al desiderio di paternità

Ettore Farnesi e Lucya Belcastro fanno coppia fissa ormai da diversi anni, più precisamente dal 2015. Lucya ha origini toscane, è nata infatti a Montevarchi nel 1996 e tra lei e Roberto ci sono 25 anni di differenza. Sono ormai due anni che i due fidanzati convivono e cercano di mantenere il massimo riserbo sulla loro vita privata, ma dalle foto che spesso trapelano dai giornali di gossip, appaiono come una coppia serena e molto affiatata. Infatti, difficilmente appaiono sui social insieme, ma nonostante ciò, le cose tra loro procedono a gonfie vele. Il bel Farnesi, adesso fantastica sulla possibilità di avere una famiglia dalla compagna. Infatti pare proprio che Lucya sia la donna giusta con cui formare una famiglia, e in merito a ciò ha dichiarato: “A luglio ho compiuto 50 anni e ho un grande desiderio: avere un figlio. Al matrimonio sono allergico, non sono abbastanza religioso per credere al sacramento e non mi sposerei nemmeno civilmente perché un contratto tra due persone che si amano è senza senso. Ma un figlio sì, lo vorrei, coronerebbe un legame forte, quello tra me e la mia compagna Lucya.

La differenza d’età, 24 anni, non mi spaventa: è la stessa che c’era tra mio padre e mia madre che si amarono fino all’ultimo giorno di vita di lui ed ebbero 4 figli, io sono l’ultimo, nato quando papà aveva 56 anni. Ma io non voglio aspettare così tanto. Attendo solo che Lucya si stabilizzi sul lavoro, poi ci proveremo”