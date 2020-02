Subito dopo il suo duro allenamento in palestra, Cecilia Rodriguez si è ripresa con indosso un costume davvero sgambatissimo: poco spazio all’immaginazione.

Non è assolutamente la prima volta che Cecilia Rodriguez sfoggia pubblicamente la sua bellezza. Sul suo canale social ufficiale, infatti, la sorella minore di Belen è solita condividere scatti fotografici o Instagram Stories davvero fantastici. L’ultimo risale a qualche istante fa. Quando, terminato un estenuante e faticoso allenamento in palestra, la bellissima argentina si è ripresa con indosso un delizioso costume da bagno. Insieme a sua sorella, la giovane Rodriguez è autrice di un’entusiasmante linea di bikini. Ed è proprio uno di essi che, per la prima volta assoluto, ha voluto mostrare ai suoi followers. Ovviamente, ciò che non può assolutamente passare inosservato è un particolare dettaglio del costume. Questo, infatti, è super sgambatissimo. Ed è per questo motivo che, dobbiamo ammetterlo, c’è davvero poco spazio all’immaginazione.

Cecilia Rodriguez, costume super sgambatissimo: foto ‘di fuoco’ dopo la palestra

Non deve essere stato un pomeriggio rilassante per Cecilia Rodriguez. Per il primo giorno della settimana, infatti, la giovane argentina ha deciso di ‘sottoporsi’ ad un duro e faticoso allenamento in palestra. Come si suol dire: chi bella vuole apparire un po’ deve soffrire. E lo sa bene la sorella minore di Belen. Che, per mantenere il fisico da urlo, è solita protagonista di intensi workout. I risultati, c’è da ammetterlo, si vedono alla grande. Soprattutto in questa ultima Instagram Stories. Come dicevamo precedentemente, appena terminato l’allenamento, Cecilia si è ripresa nello spogliatoio con indosso un delizioso costume. È un fantastico monokini color giacchio, se la vista non ci inganna, appartenente alla nuova linea di Me Fui. Tuttavia, ciò che suscita l’immediata attenzione è un altro dettaglio. Ecco di che cosa parliamo:

Da come si può chiaramente vedere dall’immagine riproposta in alto, il costume indossato dalla bellissima argentina è super sgambatissimo. È proprio per questo motivo che, senza alcun dubbio, deve essere stato davvero difficile frenare l’immaginazione.

Stefano e Belen di nuovo insieme, cosa ne pensa Cecilia?

Il ritorno di fiamma tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez fa ancora tanto parlare. Dopo due anni di matrimonio e diversi anni di separazione, i due piccioncini, più di un anno fa, sono ritornati insieme. Ecco, cosa ne penserà Cecilia? In occasione della presentazione di ‘Ex on the Beach’, un programma Mtv che conduce insieme al suo bel Ignazio Moser, l’argentina ha raccontato di essere molto felice per sua sorella e per la serenità ritrovata con il ballerino napoletano.