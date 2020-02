Raphael Gualazzi Sanremo 2020: le canzoni più famose del cantautore

Raphael Gualazzi, le canzoni più famose del cantautore che sbarca a Sanremo 2020 con Carioca: ripercorriamo insieme i momenti più emozionanti della sua carriera

Raphael Gualazzi sarà questa sera sul palco dell’Ariston per Sanremo 2020. Un evento attesissimo, è stato già definito il ‘Super Bowl’ italiano in una delle conferenza stampa. Il cantante è pronto a mettere in scena la sua carica espressiva con il brano ‘Carioca’, scritto insieme a Pavanello e Petrella. Ricordiamo, a tal proposito, che questo è il quarto anno in cui questo cantautore si esibisce sul palco dell’Ariston. Ci sarà anche lui tra i 24 artisti che si esibiranno dal 4 all’8 febbraio per questa fantastica settantesima edizione del Festival di Sanremo. Adesso, però, vogliamo concentrarci su quella che è stata la sua carriera nel mondo della musica. Quanta strada ha percorso e quanti brani ha prodotto? Scopriamolo insieme.

Raphael Gualazzi Sanremo 2020 | Le canzoni più famose cantate finora

Raphael Gualazzi si è dato da fare, nel corso degli anni: ha prodotto tanta bella musica e adesso, il successo che sta per raggiungere con questa settantesima edizione del Festival di Sanremo gli dà ragione. Tra le sue canzoni più famose, ricordiamo senza dubbio:

Follia d’amore

L’estate di John Waine

Reality e fantasy

Ma continuiamo:

Lotta Things

Senza ritegno

Lo splendente Tamatoa

Sai

Simple song

Love Goes Down Slow

A Three Second Breath

Liberi o no

Mondello Beach

Lady ‘O’

Un mare in luce

I wanna be Like You

Sarò sarai

A Sanremo con ‘Carioca’

Adesso, ecco che sbarca a Sanremo con ‘Carioca’. Un pezzo in cui Raphael decide di raccontare di un’attrazione per una donna dalla pelle calda più del sole. In tanti si stanno già chiedendo dove sia il videoclip della canzone, ma siamo sicuri che sarà reso pubblico sul suo canale Youtube subito dopo la prima puntata di Sanremo. Per ora, ancora non può vederlo nessuno.