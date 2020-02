Nella conferenza stampa odierna del Festival di Sanremo 2020, Diletta Leotta ha lanciato un appello a Paola Ferrari: ecco le sue parole

Diletta Leotta sarà la co-conduttrice della prima serata del Festival di Sanremo 2020. La conduttrice di Dazn affiancherà la giornalista israeliana Rula Jebreal e il conduttore Amadeus. La Leotta è sicuramente una punta di diamante di questa settantesima edizione del Festival di Sanremo. La donna ha confessato di essere molto emozionata e soprattutto di aver già provato a scendere la scalinata per evitare figuracce in diretta. Diletta sarà come sempre impeccabile e c’è grande attesa per vedere gli abiti indossati dalla co-conduttrice della manifestazione canora. Le due co-conduttrici non usciranno molto tardi, dunque i telespettatori dovranno attendere poco per vederle all’opera.

Diletta Leotta risponde a Paola Ferrari: l’invito

Oggi si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della prima serata del Festival di Sanremo. Nella sala stampa, oltre al conduttore e direttore artistico Amadeus, erano presenti anche le due co-conduttrici. La Leotta ha subito rotto il ghiaccio, dichiarando: “Posso essere protagonista di una bella partita“. Ricollegandosi al suo ambito, la conduttrice ha spesso chiamato il direttore artistico con l’appellativo di ‘mister’. Tra le varie domande, è spuntata una su Paola Ferrari, che in passato ha aspramente criticato la Leotta. Diletta ha confessato di non ascoltare le critiche e sulla collega ha aggiunto: “Paola Ferrari non la conosco, anzi, la invito a prendere un caffè, così magari cambia idea”. Un bel gesto quello della conduttrice, che ha voluto deporre l’ascia di guerra. Nei prossimi giorni vedremo se la Ferrari risponderà all’invito della Leotta e soprattutto se lo accetterà.

Questa sera, sia Diletta che Rula, faranno un discorso con un tema vicino alle donne. La giornalista israeliana in conferenza stampa ha dichiarato: “orrei parlare di una emergenza nazionale, ma anche internazionale“.