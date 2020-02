Scaletta Sanremo 2020: tutti i cantanti e gli ospiti della prima serata del Festival

Prima Serata Sanremo 2020, martedì 4 febbraio: scaletta, che cantanti si esibiranno sia nei BIG che nelle nuove proposte.

C’è grande tensione nell’aria perché questa sera, martedì 4 febbraio 2020, va in onda la prima serata dedicata al Festival di Sanremo 2020 condotto da Amadeus. L’emozione è alle stelle perché questa sera vedremo come il carrozzone sanremese, organizzato dalla Rai, si presenterà al pubblico a casa e in teatro. Dalle anticipazioni sappiamo che la scaletta della prima serata del Festival Sanremo 2020 è stata resa nota e, sebbene non ci sia ancora l’ordine di esibizione che sarà comunicato nel corso della giornata, sappiamo che si esibiranno molti artisti interessanti.

Scaletta prima serata Sanremo 2020

La scaletta della prima serata del Festival di Sanremo 2020 vedrà esibirsi tra le nuove proposte gli Eugenio In Via di Gioia, Fadi, Leo Gassman e Tecla insolia. Per quanto riguarda invece canto i cantanti Big questa sera vedremo salire sul palco del teatro Ariston in quest’ordine:

Irene Grandi

Marco Masini

Rita Pavone

Achille Lauro

Diodato

Vibrazioni

Anastasio

Elodie

Morgan

Alberto Urso

Riki

Raphael Gualazz

Come funziona la gara in questa prima serata

Sappiamo inoltre che la prima serata della kermesse sanremese, quindi martedì 4 febbraio vedrà una sorta di classifica iniziale perché la giuria demoscopica da casa voterà le prime 12 canzoni. Quindi vedremo un po’ l’esito di questa prima serata e di come sono andati gli artisti. Le nuove proposte invece, si sfideranno. Uno contro l’altro dei primi 4 solo i due vincitori dalle singole sfide passeranno alla serata di giovedì.

Gli ospiti della prima serata del Festival di Sanremo 2020

Gli ospiti di questa sera saranno Fiorello e Tiziano Ferro che chiaramente saranno sul palco del teatro Ariston tutti i giorni. Albano e Romina Power e gli attori del film di Gabriele Muccino Gli Anni più Belli.

Quindi troveremo: Emma Marrone, Claudio Santamaria, Pierfrancesco Favino, Micaela Ramazzotti, Kim Rossi Stuart. E non è detto che Emma Marrone non decida proprio di fare una sorpresa ai suoi fan e cantare qualcosa sul palco dell’Ariston.